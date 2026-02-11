ایندیپندنت - تصاویری از مجری شبکه استانی سیستان و بلوچستان در جریان پخش زنده منتشرشده، که نشان می‌دهد او هنگام اشاره به راهپیمایی ۲۲ بهمن می‌گوید مردم در این مراسم شعار «مرگ بر خامنه‌ای» سر داده‌اند. انتشار این ویدئو در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه گسترده کاربران قرار گرفته است.

ایران اینترنشنال - پس از آنکه یک مجری حکومتی در پخش مستقیم صداوسیما شعار «مرگ بر خامنه‌ای» داد، در ویدیویی دیگر به علت این «سوتی» عذرخواهی کرد و گفت: «ضدانقلاب‌ها هر سال در ۲۲ بهمن به بهانه‌های مختلف می‌گویند شما ساندیس‌خورید»

خبرگزاری صداوسیما اعلام کرد که در پی اشتباه خبرنگار شبکه استانی سیستان و بلوچستان در گفتن شعار «مرگ بر خامنه‌ای» در جریان پخش زنده مراسم ۲۲ بهمن، مدیر پخش سیمای شبکه هامون از سمت خود عزل شد.

بنابر اعلام روابط عمومی صداوسیما، همچنین «ادامه خدمت کاربر و ناظر پخش معلق گردید، و نیز سایر عوامل خاطی به کمیته انضباطی معرفی گردیدند.» مصعب رسولی‌زاد، خبرنگار شبکه استانی هامون هم با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرام خود، ضمن عذرخواهی گفت اشتباهش «دستاویز ضدانقلاب» شده است.

