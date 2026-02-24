آویزان کردن عروسک موش به عنوان نماد موشعلی (خامنهای) در دانشگاه صنعتی آریامهر
ایندیپندنت - تصاویر منتشرشده درشبکههای اجتماعی نشان میدهد گروهی از دانشجویان دانشگاه آریامهر (شریف) روز دوشنبه چهارم اسفند، چند عروسک موش را از درختان محوطه دانشگاه آویزان کردند.
در تصاویر دیده میشود یک نیروی بسیجی در حال پایین آوردن عروسکها است در حالی که دانشجویان شعار «بسیجی ضجه بزن» سر میدهند.
