صفحه نخست » پیام هشدارآمیز ولی نصر بعد از ترور لاریجانی!

والی نصر در شبکه ایکس نوشت:

«جانشین لاریجانی را سپاه پاسداران منصوب خواهد کرد. با هر ترور، آمریکا و اسرائیل عملاً باعث رادیکال‌تر شدن رهبری ایران می‌شوند. این روند آینده‌ای تیره برای ایران، مردم ایران و کل منطقه رقم خواهد زد و در نهایت کار را برای آمریکا بسیار دشوارتر می‌کند تا بتواند خود را از چرخه‌ای از درگیری‌های بی‌پایان در خاورمیانه خارج کند.»

خبرنامه گویا - واکنش ولی نصر به کشته شدن علی لاریجانی در حالی مطرح می‌شود که او سال‌هاست از مدافعان اصلی رویکردی مبتنی بر مذاکره با جمهوری اسلامی و پرهیز از فشار حداکثری بوده است. نصر بر این باور است که جمهوری اسلامی یک قدرت واقعی و تثبیت‌شده در منطقه است و نادیده گرفتن آن یا تلاش برای حذف کامل نفوذش، سیاستی شکست‌خورده محسوب می‌شود. او همچنین بارها تأکید کرده که فشارهای حداکثری و تلاش برای تغییر رژیم از سوی آمریکا نه‌تنها موجب فروپاشی جمهوری اسلامی نشده، بلکه به رادیکال‌تر شدن حاکمیت و افزایش بی‌ثباتی در منطقه انجامیده است.

مواضع نصر در بسیاری از موارد با دیدگاه‌های جریان نزدیک به نایاک همسو دانسته می‌شود؛ جریانی که از حامیان اصلی دیپلماسی، بازگشت به برجام و مخالف تحریم‌های گسترده یا اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی بوده است. هرچند ولی نصر عضو رسمی ساختار نیاک نیست، اما به دلیل اشتراک نظر در حوزه سیاست خارجی، از چهره‌هایی محسوب می‌شود که تحلیل‌هایش بارها مورد استناد این لابی برای پیشبرد اهدافی مانند جلوگیری از جنگ و تقویت مسیر مذاکره قرار گرفته است.

ولی نصر فرزند سید حسین نصر است؛ چهره‌ای که پیش از انقلاب ۱۳۵۷ از نزدیکان دربار پهلوی بود و پس از انقلاب نیز به عنوان متفکری دینی شناخته شد که با محافل فکری جمهوری اسلامی ارتباط داشت.

منتقدان می‌گویند پیشینه خانوادگی و گرایش‌های فکری او باعث شده در تحلیل‌هایش همواره بر حفظ ساختار قدرت در جمهوری اسلامی و پرهیز از سناریوهای فروپاشی یا تغییر رژیم تأکید کند.

برخی از فعالان مخالف جمهوری اسلامی نیز نگران‌اند که جایگاه پذیرفته‌شده نصر در دانشگاه‌ها و رسانه‌های غربی، در عمل به نوعی «جنگ نرم» تبدیل شود و به مشروعیت‌بخشی به نظامی منجر شود که از نگاه آنان ماهیتی سرکوبگر و خشن دارد.

واکنش خبرنگار بی بی سی به خبر مرگ علی لاریجانی

