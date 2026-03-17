صفحه نخست » معاون و پسر علی لاریجانی کشته شدند

moaven.jpgبر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، در حمله اسرائیل علاوه بر علی لاریجانی، علی باطنی، معاون او در شورای عالی امنیت ملی، و همچنین پسر علی لاریجانی که دستیار ویژه او بود، کشته شده‌اند.

به گفته منابع آگاه در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، قاسم قریشی، جانشین رییس سازمان بسیج، نیز در جریان حمله اسرائیل به نشست بسیج کشته شده است.

این منابع افزودند نشست یادشده با موضوع مقابله با اعتراضات احتمالی در چهارشنبه‌سوری برگزار شده بود.

