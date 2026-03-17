یورونیوز - در حالی که وزیر دفاع اسرائیل و سایر منابع اسرائیلی از کشته شدن علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در حمله هوایی شامگاه دوشنبه به تهران خبر داده‌اند؛ رسانه‌های داخلی ایران روز سه‌شنبه با انتشار «دست‌نوشته‌ای» منتسب به او، تلاش کردند نشانه‌ای از حضور وی ارائه دهند.

این اقدام با وجود بازتاب خبری در خبرگزاری‌های داخلی ایران، همچنان ابهامات درباره سرنوشت این مقام ارشد را برطرف نکرده است.

به گزارش تسنیم، این دست‌نوشته در آستانه مراسم «تشییع ۸۴ قهرمان شهید ناوشکن دنا» منتشر شده است.

در متن منتشرشده، آقای لاریجانی با اشاره به «شهادت سلحشوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی»، این رویداد را نمادی از «فداکاری ملت غیور» در مقابله با «ستمکاران بین‌المللی» توصیف کرده و بر ماندگاری یاد کشته‌شدگان در حافظه ملی تأکید کرده است.

بنا بر اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مراسم تشییع ملوانان ایرانی که در حمله آمریکا به ناو آیریس دنا در ۱۳ اسفند کشته شدند، قرار است روز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه در تهران برگزار شود.

با این حال، انتشار این پیام دست‌نویس، به‌طور مستقیم به ادعای مطرح‌شده از سوی اسرائیل درباره کشته شدن لاریجانی پاسخ نمی‌دهد.

حساب کاربری آقای لاریجانی در تلگرام روز سه‌شنبه با انتشار تصویری از این نامه دست‌نویس، در توضیح زیر عکس، تاریخ ۲۶ اسفند را درج کرد، با این حال در تصویر خود نامه، نشانه‌ای از درج تاریخ دیده نمی‌شود.

👈مطالب بیشتر در سایت یورونیوز

رسانه‌های اسرائیلی مدعی شده‌اند که وی در جریان حملات هوایی اخیر هدف قرار گرفته و کشته شده است. این ادعا هنوز از سوی مقامات رسمی ایران تایید یا تکذیب نشده است.