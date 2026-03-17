«انهدام لجستیک سرکوب»

در یکی از حساس‌ترین حملات، مرکز تعمیرات و نگهداری واحد پشتیبانی بسیج هدف قرار گرفت.

این مرکز محل نگهداری و تجهیز صدها خودرو و موتورسیکلت بود که به‌طور ویژه برای عملیات‌های سرکوب خیابانی و ایجاد رعب و وحشت در محلات استفاده می‌شدند.

گزارش‌ها از تخریب کامل این ناوگان حمل‌ونقل حکایت دارند که ضربه‌ای مهلک به توان تحرک نیروهای ضدشورش حکومت محسوب می‌شود.

«حمله به یگان‌های امنیتی تهران»

بر اساس گزارش‌ها، مراکز حساس زیرمجموعه سپاه تهران بزرگ، موسوم به «سپاه محمد رسول‌الله»، نیز هدف قرار گرفتند.

واحد امنیتی «امام هادی» که از مراکز راهبردی فرماندهی در تهران محسوب می‌شود، به‌شدت در این حمله آسیب دید.

گردان‌های امنیتی «امام علی» که بازوی اصلی و خط مقدم سرکوب اعتراضات مردمی و مقابله با به‌اصطلاح «اغتشاشات» هستند، در این حملات متحمل خسارات انسانی و تجهیزاتی بی‌سابقه‌ای شدند.