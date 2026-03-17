Tuesday, Mar 17, 2026

تصاویر تکان‌دهنده از حمله به ایست‌های بازرسی در تهران

ارتش اسرائیل با انتشار ویدئویی گفته است پس از کشته شدن فرمانده بسیج، در ساعات اخیر ایست‌های بازرسی این نیرو در نقاط مختلف تهران را هدف حمله قرار داده است. در این بیانیه آمده که این حملات پس از رصد مستمر و دقیق، علیه نیروها و ایست‌های بازرسی بسیج که در سراسر پایتخت مستقر شده‌اند، انجام شده است.

ویدیوهای منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی در روز سه‌شنبه نشان می‌دهد در ادامه حملات به مقرهای بسیج و سپاه ایست بازرسی در منطقه پیروزی تهران در اثر حمله منفجر شده است.

یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال در روز سه‌شنبه از حمله به یک ایست بازرسی در چهارراه سیروس تهران خبر داد که نشان می‌دهد پس از انفجار دود گسترده‌ای از آن برخاسته است.

