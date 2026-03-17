ارتش اسرائیل با انتشار ویدئویی گفته است پس از کشته شدن فرمانده بسیج، در ساعات اخیر ایست‌های بازرسی این نیرو در نقاط مختلف تهران را هدف حمله قرار داده است. در این بیانیه آمده که این حملات پس از رصد مستمر و دقیق، علیه نیروها و ایست‌های بازرسی بسیج که در سراسر پایتخت مستقر شده‌اند، انجام شده است.

ویدیوهای منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی در روز سه‌شنبه نشان می‌دهد در ادامه حملات به مقرهای بسیج و سپاه ایست بازرسی در منطقه پیروزی تهران در اثر حمله منفجر شده است. pic.twitter.com/17preLAh7Z -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 17, 2026

یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال در روز سه‌شنبه از حمله به یک ایست بازرسی در چهارراه سیروس تهران خبر داد که نشان می‌دهد پس از انفجار دود گسترده‌ای از آن برخاسته است.

یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال در روز سه‌شنبه از حمله به یک ایست بازرسی در چهارراه سیروس تهران خبر داد که نشان می‌دهد پس از انفجار دود گسترده‌ای از آن برخاسته است. pic.twitter.com/s4wPKvsVRj -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 17, 2026

***