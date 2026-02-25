اختلافهای شما از پدران آمریکا عمیقتر است؟
آرش سبحانی در شبکه اکس نوشت:
۵۵ نفر از پدران آمریکا از ۱۳ ایالت یک تابستان داغ را در تالاری با پنجرههای بسته برای رسیدن به توافقی درمورد قانون اساسی*، بدور از رسانهها و در نهایت رازداری (به خانوادههایشان هم موارد جلسات را اطلاع نمیدادند) گفتگو کردند. ۱۱۶ جلسه برگزار کردند.
اختلاف منافع و اختلاف نگرش سیاسیشان بسیار عمیقتر از اختلاف بین نیروهای سیاسی امروز در کشوری با هزاران سال تاریخ بود ولی متعهد بودند، گفتگوکردند، به توافقی رسیدند که سنگ بنای آمریکا شد.
*کنوانسیون قانون اساسی ۱۷۸۷ که در فیلادلفیا برگزار شد، نشستی محرمانه با حضور ۵۵ نماینده از ۱۲ ایالت بود. هدف اولیه اصلاح «مواد کنفدراسیون» بود، اما نمایندگان تصمیم گرفتند بهجای اصلاح، یک قانون اساسی کاملاً جدید تدوین کنند.
جلسات پشت درهای بسته برگزار شد تا شرکتکنندگان بدون فشار افکار عمومی آزادانه بحث کنند. چهرههایی مانند جرج واشنگتن (رئیس جلسه)، جیمزمدیسون و بنجامین فرانکلین از اعضای برجسته آن بودند.
نتیجه این نشست، شکلگیری قانون اساسی ایالات متحده بود که بر پایه تفکیک قوا و نظام فدرالی بنا شد و از ۱۷۸۸ تاکنون اساس ساختار سیاسی آمریکا را تشکیل میدهد.