خبرنامه گویا - جیک تَپر، خبرنگار سی ان ان، پس از یک گفتوگوی تلفنی خصوصی با دونالد ترامپ در روز دوشنبه، گزارشی جنجالی درباره عملیات نظامی در حال اجرای ایالات متحده علیه ایران منتشر کرد.
در جریان پخش زنده، «کیت بولدوآن» مصاحبه با «جان بولتون» را متوقف کرد تا تَپر بهصورت تلفنی وارد برنامه شود و جزئیات گفتوگویش با رئیسجمهور را تشریح کند.
تَپر گفت: «همین حالا تماس تلفنی نهدقیقهای با ترامپ داشتم که تنها درباره جنگ با ایران صحبت کردیم. بخشی از صحبتهای او را همین حالا با شما در میان میگذارم. رئیسجمهور گفت: "داریم حسابی آنها را میکوبیم. فکر میکنم اوضاع خیلی خوب پیش میرود. عملیات بسیار قدرتمند است. ما بزرگترین ارتش جهان را داریم و داریم از آن استفاده میکنیم."»
او ادامه داد: «از رئیسجمهور پرسیدم فکر میکند این عملیات نظامی یا جنگ چقدر طول بکشد؟ او پاسخ داد: "نمیخواهم خیلی طولانی شود. همیشه فکر میکردم چهار هفته طول بکشد و الان کمی جلوتر از برنامه هستیم."»
تَپر افزود: «از او پرسیدم آیا آمریکا علاوه بر حملات نظامی، اقدام دیگری هم برای کمک به مردم ایران جهت بازپسگیری کنترل کشور از رژیم انجام میدهد یا نه؟ رئیسجمهور گفت: "بله، قطعاً. اما فعلاً میخواهیم همه در خانه بمانند. بیرون امن نیست."»
به گفته تَپر، ترامپ در پایان هشدار داد که اوضاع از این هم ناامنتر خواهد شد و تصریح کرد: «ما هنوز ضربات اصلی را وارد نکردهایم. موج بزرگ حملات هنوز آغاز نشده. ضربه اصلی بهزودی در راه است.»