Monday, Mar 2, 2026

صفحه نخست » صحنه‌های آخرالزمانی از تهران

teh.jpg

موج جدید حملات به مراکز امنیتی و پناهگاه‌های رهبران جمهوری اسلامی

رسانه‌های ایران از آغاز موج جدید حملات اسرائیل و آمریکا به مناطق مختلف تهران در مرکز، جنوب، شرق، غرب و جنوب غرب، در بعد از ظهر دوشنبه خبر داده‌اند. پیش‌تر نیز میدان سپاه، حوالی فردوسی، بزرگراه همت و سه راه ضرابخانه و مناطقی در شرق تهران هدف حملات قرار گرفته بودند.

امریکا و و اسرائیل قصد دارند در روزهای آینده به حملات خود علیه اهداف وابسته به رژیم جمهوری اسلامی ادامه دهند؛ تمرکز این حملات بر نیروهایی خواهد بود که مأمور سرکوب اعتراضات هستند. هدف روشن است: تضعیف توانایی رژیم در سرکوب معترضان و ایجاد فضایی برای ایرانیان تا بتوانند از درون، آن را به چالش بکشند.

***

تهران غرق دود؛ حمله به نقاط مختلف تهران

ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال، وقوع انفجاری مهیبی را در منطقه لویزان تهران در دوشنبه ۱۱ اسفند نشان می‌دهد. وقتی دوربین گوشی شهروند در دورنمای تهران می‌چرخد، انفجارهای مختلف را در نقاط دیگر شهر هم می‌بینیم

علی لاریجانی: بر خلاف آمریکا خود را برای جنگی طولانی آماده کرده‌ایم

علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ایران، برخلاف ایالات متحده، خود را برای یک جنگ طولانی آماده کرده است. او پیش‌تر نیز در واکنش به تمایل تهران به از سرگیری مذاکرات، در ایکس نوشت: «با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد.»

دود بزرگ ناشی از انفجاری مهیب را در سنندج

وقوع انفجاری مهیب را در مرکز تهران

تخریب کامل کلانتری عباس آباد تهران؛ محل به رگبار بستن مردم

ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال، تخریب کامل کلانتری عباس آباد در تهران را نشان می‌دهد که در جریان اعتراض‌های ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه از آن مکان، معترضان را به رگبار بسته بودند.

سخنگوی ارتش اسرائیل: پناهگاه‌های رهبران جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفته شدند

کمال پنحاسی، سخنگوی فارسی‌زبان ارتش اسرائیل، در ویدیویی با تشریح عملیات هوایی یکشنبه ۱۰ اسفند اسرائیل گفت پناهگاه‌های زیرزمینی رهبران جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفته است.

***


عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar2.jpg
تجمع سوگواران نظام برای مرگ علی خامنه ای در تهران
gooyatv1.jpg
کبرا امین سعیدی (شهرزاد) بازیگر و نویسنده قبل از انقلاب در بیمارستان بستری شد
one17.jpg
عکس های زیرخاکی از دوران جوانی محمود احمدی نژاد
oholic2.jpg
محمدرضا ابریشم چی، هر انچه نمی خواهند شما ازین آقازاده بدانید!
goftar2-1.jpg
خامنه ای دیکتاتور تهران در قاب تصویر
gooyatv1.jpg
تصاویری از اتاق جنگ در زمان حمله به جمهوری اسلامی
goftar1.jpg
پرستوهای خامنه ای در ساعت اولیه حمله امریکا و اسراییل به خیابان ها آمدند
one1.jpg
فرناز قاضی زاده مجری بی بی سی

از سایت های دیگر

چینی‌ها چگونه بدون سوزن از بیمار آزمایش خون می‌گیرند
تصاویر جنجالی نخست وزیر و سیاستمداران زن در سایت‌های پورن
تصویری دیده نشده از یک میدان در آغاز انقلاب
وقتی تماشای فیلم‌های پورنو به اعتیاد تبدیل می‌شود

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
تجمع خبرساز ایرانیان مقیم بریتانیا مقابل سفارت ایالات متحده در لندن
janjal.jpg
بزرگ‌ترین کشتی تجاری قرون وسطی پیدا شد
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
goftar1-2.jpg
تصاویر از تل آویو بعد از حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی
one7-1.jpg
کمال پنحاسی سخنگوی فارسی زبان ارتش اسراییل
gtv.jpg
تغییر چهره جنجالی علیرضا نیکبخت واحدی بازیکن سابق فوتبال

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy