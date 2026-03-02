



موج جدید حملات به مراکز امنیتی و پناهگاه‌های رهبران جمهوری اسلامی

رسانه‌های ایران از آغاز موج جدید حملات اسرائیل و آمریکا به مناطق مختلف تهران در مرکز، جنوب، شرق، غرب و جنوب غرب، در بعد از ظهر دوشنبه خبر داده‌اند. پیش‌تر نیز میدان سپاه، حوالی فردوسی، بزرگراه همت و سه راه ضرابخانه و مناطقی در شرق تهران هدف حملات قرار گرفته بودند.

امریکا و و اسرائیل قصد دارند در روزهای آینده به حملات خود علیه اهداف وابسته به رژیم جمهوری اسلامی ادامه دهند؛ تمرکز این حملات بر نیروهایی خواهد بود که مأمور سرکوب اعتراضات هستند. هدف روشن است: تضعیف توانایی رژیم در سرکوب معترضان و ایجاد فضایی برای ایرانیان تا بتوانند از درون، آن را به چالش بکشند.

Massive strikes in Tehran today. Waiting for Iran fans on X to explain that Israel doesn't control Iranian airspace, that IDF is only striking from distance, and that Iran is doing great and winning the war.pic.twitter.com/PXzrmveYRF -- Israel Radar (@IsraelRadar_com) March 2, 2026

***



تهران غرق دود؛ حمله به نقاط مختلف تهران

ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال، وقوع انفجاری مهیبی را در منطقه لویزان تهران در دوشنبه ۱۱ اسفند نشان می‌دهد. وقتی دوربین گوشی شهروند در دورنمای تهران می‌چرخد، انفجارهای مختلف را در نقاط دیگر شهر هم می‌بینیم

ویدیوی رسیده وقوع انفجاری مهیب را در منطقه لویزان تهران در دوشنبه ۱۱ اسفند نشان می‌دهد. وقتی دوربین گوشی شهروند در دورنمای تهران می‌چرخد، انفجارهای مختلف را در نقاط دیگر شهر هم می‌بینیم. pic.twitter.com/IndJmRtqxA -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 2, 2026

علی لاریجانی: بر خلاف آمریکا خود را برای جنگی طولانی آماده کرده‌ایم

علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ایران، برخلاف ایالات متحده، خود را برای یک جنگ طولانی آماده کرده است. او پیش‌تر نیز در واکنش به تمایل تهران به از سرگیری مذاکرات، در ایکس نوشت: «با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد.»

دود بزرگ ناشی از انفجاری مهیب را در سنندج

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال در دوشنبه ۱۱ اسفند، دود بزرگ ناشی از انفجاری مهیب را در سنندج نشان می‌دهد. pic.twitter.com/IkOWRFE6hl -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 2, 2026

وقوع انفجاری مهیب را در مرکز تهران

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال، وقوع انفجاری مهیب را در مرکز تهران در دوشنبه ۱۱ اسفند نشان می‌دهد. pic.twitter.com/UWxbMi7BnQ -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 2, 2026

تخریب کامل کلانتری عباس آباد تهران؛ محل به رگبار بستن مردم

ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال، تخریب کامل کلانتری عباس آباد در تهران را نشان می‌دهد که در جریان اعتراض‌های ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه از آن مکان، معترضان را به رگبار بسته بودند.

ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال، تخریب کامل کلانتری عباس آباد در تهران را نشان می‌دهد که در جریان اعتراض‌های ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه از آن مکان، معترضان را به رگبار بسته بودند. pic.twitter.com/LS7dWhFLGm -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 2, 2026

سخنگوی ارتش اسرائیل: پناهگاه‌های رهبران جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفته شدند

کمال پنحاسی، سخنگوی فارسی‌زبان ارتش اسرائیل، در ویدیویی با تشریح عملیات هوایی یکشنبه ۱۰ اسفند اسرائیل گفت پناهگاه‌های زیرزمینی رهبران جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفته است.

کمال پنحاسی، سخنگوی فارسی‌زبان ارتش اسرائیل، در ویدیویی با تشریح عملیات هوایی یکشنبه ۱۰ اسفند اسرائیل گفت پناهگاه‌های زیرزمینی رهبران جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفته است. pic.twitter.com/CPJd50NFrb -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 2, 2026

***