صفحه نخست » توضیح فرناز قاضی زاده مجری بی بی سی فارسی درباره اعلام خبر مرگ خامنه ای

1111.jpgف.م.سخن در فیس بوک نوشت: سرکار خانم فرناز قاضی زاده مجری قدیمی بی بی سی فارسی، موقعی که خبر مرگ خامنه ای به دست ایشان رسید حالت بغض پیدا کردند که من بلافاصله متوجه شدم که ایشان با به یاد آوردنِ فجایعی که خامنه ای به وجود آورده این حالت در ایشان ایجاد شده نه این که غصه ی مرگ او را بخورند ولی چون بر اساس اصول گویندگی نمی توانستند در حین اجرای خبر موضوع را توضیح دهند این موضوع ماند تا بلافاصله بعد از آن در فضای مجازی این موضوع شایع شد که ایشان از غصه ی خامنه ای این حالت را پیدا کرده که موضوع کاملا نادرست بود.

بعد هم توضیحی در این زمینه ندادند و این حکایت گریه به خاطر مرگ خامنه ای تقویت شد. مخالفان به حق سیاست های عجیب بی بی سی فارسی این موضوع را به سیاست های خود بی بی سی ربط دادند و موضوع غامض تر شد.

امروز توضیح و عذرخواهی ایشان منتشر شد که من این چند خط را خدمت شان نوشتم بلکه موضوع به نحوی صحیح فیصله پیدا کند: «سرکار خانم فرناز خانم گرامی با سلام، من تقریبا ۹۰ درصد مطمئن بودم که در لحظه ی اجرای شما چنین احساسی که فرمودید بر شما غالب شده است ولی متاسفانه به دلیل نام بدی که بی بی سی فارسی نزد بسیاری از ایرانیان پیدا کرده (با درست و غلط اش کاری ندارم) این ظن متاسفانه در ذهن بینندگان برنامه ی شما ایجاد شده و این موضوع را به سیاست های بی بی سی فارسی ربط می دهند.

غالب شدن احساسات بر مجری امری طبیعی ست و در تمام رسانه های خارجی که من می بینم چنین اتفاقی افتاده و امر نادر ی نیست به همین دلیل شما نباید خود را ملامت کنید ولی.... ولی موضوعی که شما در حین مطرح کردن آن نتوانستید بر احساسات خودتان غلبه کنید موضوعی مهم و حساس است که اگر از همین امروز در جاهایی که این سوءظن را می بینید آن را توضیح ندهید تا آخر عمر عوارض سیاسی -و نه حرفه ای- آن را باید تحمل کنید.

اهل توصیه نیستم بخصوص به سرکار که در این رشته با تجربه و با سابقه هستید و اصلا نمی دانم که مرا می شناسید یا خیر، که بخواهم پای ام را گلیم ام دراز تر کنم، ولی به عنوان کسی که شما را سال هاست با برنامه های تان می شناسد می خواهم پیشنهاد کنم اگر درست بدانید، شرحی در حدود همین توضیحی که اینجا دادید ولی بسیار مختصر تر و بدون دخالت دادن احساسات خود و این که چه فکر می کنید و توضیح زیاد بخواهید بدهید، در حد یک تکذیبیه ساده بنویسید و در هر جا این موضوع مطرح شد، این نوشته را منتشر کنید. بعضی موارد در زندگی آدمی پیش می آید که مثل تصادف ناخواسته و هولناک است و باید نسبت به آن «به موقع» و سریع واکنش نشان داد چون اگر موضوع کهنه شود هیچ توضیحی مسموع نخواهد بود. موفق و تندرست باشید.

سخن» گفتم شما عزیزان را هم در جریان بگذارم بلکه جریان به خیر و خوشی تمام شود. بالاغیرتا مرا به طرفداری از بی بی سی متهم نکنید چون من با بی بی سی رو در رو بر خورد می کنم نه با مجری این رسانه! مرسی!

fgX.jpgتوضیح خانم فرناز قاضی زاده در اینستاگرام

instagram.jpg

an2.jpg
از خبر کشته شدن احمدی‌نژاد تا پیام تسلیت او برای مرگ خامنه‌ای

