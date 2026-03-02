خبرنامه گویا - یک جمله را جدا میکنند، از متن و زمینهاش بیرون میکشند و بعد آن را طوری قاب میگیرند که معنایی متفاوت القا کند. امروز AFP و سپس بی بی سی فارسی سخنان پیت هگست را با تیترهایی منتشر کردند که گویی پیام اصلی او این بوده است: «آمریکا برای دموکراسی در ایران نمیجنگد.» این در حالی است که اگر کل سخنان وزیر دفاع آمریکا شنیده شود، روشن است که او در حال تعریف چارچوب نظامی عملیات از منظر منافع و تجربههای گذشته آمریکا بود، نه نفی ارزش دموکراسی برای ایران.
هگست در سخنان خود تأکید کرد: «قواعد درگیری احمقانه نداریم، باتلاق ملتسازی نداریم، پروژه دموکراسیسازی نداریم، جنگهای سیاسیدرست نداریم؛ ما برای پیروزی میجنگیم.» این جملات بیش از آنکه بیانیهای علیه دموکراسی باشد، نقدی مستقیم بر تجربههای پرهزینه و طولانی آمریکا در عراق و افغانستان است؛ جنگهایی که با شعار ملتسازی و بازسازی سیاسی آغاز شدند اما سالها به درازا کشیدند و به فرسایش داخلی انجامیدند. او از منظر یک فرمانده نظامی سخن میگفت: تعریف مأموریت محدود، هدفمند و سریع.
اما وقتی تیتر میشود «هدف از حمله به ایران دموکراسی نیست»، مخاطب فارسیزبان با پیامی متفاوت روبهرو میشود: گویی آمریکا اساساً دغدغهای نسبت به آینده سیاسی ایران ندارد.
چرا چنین قاببندیای رخ میدهد؟
نخست، برای تغذیه یک روایت قدیمی در افکار عمومی ایران: «قدرتهای خارجی فقط به منافع خود فکر میکنند و هرگز به آزادی مردم ایران اهمیتی نمیدهند.» این روایت، چه از سوی رسانههای نزدیک به حکومت و چه از سوی برخی رسانههای جریان اصلی جهانی، کارکرد مشترکی دارد: کاستن از عاملیت مردم ایران و القای این حس که سرنوشت کشور صرفاً محصول بازی قدرتهای خارجی است.
دوم، این چارچوببندی به شکل غیرمستقیم به نفع روایت رسمی جمهوری اسلامی نیز تمام میشود. وقتی رسانهای پرمخاطب چنین تیتر میزند، دستگاه تبلیغاتی حکومت میتواند بگوید: «دیدید؟ خودشان هم میگویند هدفشان دموکراسی نیست.» در حالی که هگست صراحتاً گفته بود هدف، نابودی توان موشکی و زیرساختهای نظامی رژیمی است که به گفته او ۴۷ سال رفتار خصمانه داشته و نباید به سلاح هستهای دست یابد.
واقعیت این است که یک عملیات نظامی الزاماً با هدف «دموکراسیسازی» تعریف نمیشود، اما این به معنای بیاهمیتی دموکراسی برای مردم یک کشور نیست. تفکیک میان «اهداف نظامی محدود» و «آینده سیاسی یک ملت» ظرافتی است که در این پوششها نادیده گرفته شد. رسانهای که خود را متعهد به دقت و بیطرفی میداند، باید بتواند این تمایز را منتقل کند، نه اینکه با یک تیتر ساده، پیچیدگی موضوع را به دوگانهای گمراهکننده تقلیل دهد.
در نهایت، آنچه امروز شاهدش هستیم نه صرفاً یک اختلاف ترجمه، بلکه نمونهای از قدرت قاببندی در شکل دادن به ادراک عمومی است. در شرایطی که سرنوشت ایران در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد، دقت در واژهها و امانت در انتقال معنا، نه یک تجمل حرفهای، بلکه یک مسئولیت اخلاقی است. رسانهای که واقعیت را خم میکند، حتی اگر نیتش احتیاط یا بیطرفی باشد، ناخواسته به بیاعتمادی و ابهام دامن میزند؛ و این دقیقاً همان چیزی است که حقیقت را قربانی میکند.
