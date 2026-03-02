Monday, Mar 2, 2026

صفحه نخست » باز هم همان الگوی آشنا! نقش بی‌بی‌سی و "اِی اف پی" در پیچاندن سخنان امروز پیت هگست

bbc.jpgخبرنامه گویا - یک جمله را جدا می‌کنند، از متن و زمینه‌اش بیرون می‌کشند و بعد آن را طوری قاب می‌گیرند که معنایی متفاوت القا کند. امروز AFP و سپس بی بی سی فارسی سخنان پیت هگست را با تیترهایی منتشر کردند که گویی پیام اصلی او این بوده است: «آمریکا برای دموکراسی در ایران نمی‌جنگد.» این در حالی است که اگر کل سخنان وزیر دفاع آمریکا شنیده شود، روشن است که او در حال تعریف چارچوب نظامی عملیات از منظر منافع و تجربه‌های گذشته آمریکا بود، نه نفی ارزش دموکراسی برای ایران.

هگست در سخنان خود تأکید کرد: «قواعد درگیری احمقانه نداریم، باتلاق ملت‌سازی نداریم، پروژه دموکراسی‌سازی نداریم، جنگ‌های سیاسی‌درست نداریم؛ ما برای پیروزی می‌جنگیم.» این جملات بیش از آنکه بیانیه‌ای علیه دموکراسی باشد، نقدی مستقیم بر تجربه‌های پرهزینه و طولانی آمریکا در عراق و افغانستان است؛ جنگ‌هایی که با شعار ملت‌سازی و بازسازی سیاسی آغاز شدند اما سال‌ها به درازا کشیدند و به فرسایش داخلی انجامیدند. او از منظر یک فرمانده نظامی سخن می‌گفت: تعریف مأموریت محدود، هدفمند و سریع.

اما وقتی تیتر می‌شود «هدف از حمله به ایران دموکراسی نیست»، مخاطب فارسی‌زبان با پیامی متفاوت روبه‌رو می‌شود: گویی آمریکا اساساً دغدغه‌ای نسبت به آینده سیاسی ایران ندارد.

چرا چنین قاب‌بندی‌ای رخ می‌دهد؟

نخست، برای تغذیه یک روایت قدیمی در افکار عمومی ایران: «قدرت‌های خارجی فقط به منافع خود فکر می‌کنند و هرگز به آزادی مردم ایران اهمیتی نمی‌دهند.» این روایت، چه از سوی رسانه‌های نزدیک به حکومت و چه از سوی برخی رسانه‌های جریان اصلی جهانی، کارکرد مشترکی دارد: کاستن از عاملیت مردم ایران و القای این حس که سرنوشت کشور صرفاً محصول بازی قدرت‌های خارجی است.

دوم، این چارچوب‌بندی به شکل غیرمستقیم به نفع روایت رسمی جمهوری اسلامی نیز تمام می‌شود. وقتی رسانه‌ای پرمخاطب چنین تیتر می‌زند، دستگاه تبلیغاتی حکومت می‌تواند بگوید: «دیدید؟ خودشان هم می‌گویند هدفشان دموکراسی نیست.» در حالی که هگست صراحتاً گفته بود هدف، نابودی توان موشکی و زیرساخت‌های نظامی رژیمی است که به گفته او ۴۷ سال رفتار خصمانه داشته و نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.

واقعیت این است که یک عملیات نظامی الزاماً با هدف «دموکراسی‌سازی» تعریف نمی‌شود، اما این به معنای بی‌اهمیتی دموکراسی برای مردم یک کشور نیست. تفکیک میان «اهداف نظامی محدود» و «آینده سیاسی یک ملت» ظرافتی است که در این پوشش‌ها نادیده گرفته شد. رسانه‌ای که خود را متعهد به دقت و بی‌طرفی می‌داند، باید بتواند این تمایز را منتقل کند، نه اینکه با یک تیتر ساده، پیچیدگی موضوع را به دوگانه‌ای گمراه‌کننده تقلیل دهد.

در نهایت، آنچه امروز شاهدش هستیم نه صرفاً یک اختلاف ترجمه، بلکه نمونه‌ای از قدرت قاب‌بندی در شکل دادن به ادراک عمومی است. در شرایطی که سرنوشت ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد، دقت در واژه‌ها و امانت در انتقال معنا، نه یک تجمل حرفه‌ای، بلکه یک مسئولیت اخلاقی است. رسانه‌ای که واقعیت را خم می‌کند، حتی اگر نیتش احتیاط یا بی‌طرفی باشد، ناخواسته به بی‌اعتمادی و ابهام دامن می‌زند؛ و این دقیقاً همان چیزی است که حقیقت را قربانی می‌کند.

***

مطلب قبلی...
sabanner.jpg
ذوق‌زدگی خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی از «استراتژی» سپاه برای داغون‌کردن آمریکا و اسرائیل
مطلب بعدی...
02topA.jpg
صحنه‌های آخرالزمانی از تهران

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar2.jpg
تجمع سوگواران نظام برای مرگ علی خامنه ای در تهران
gooyatv1.jpg
کبرا امین سعیدی (شهرزاد) بازیگر و نویسنده قبل از انقلاب در بیمارستان بستری شد
one17.jpg
عکس های زیرخاکی از دوران جوانی محمود احمدی نژاد
oholic2.jpg
محمدرضا ابریشم چی، هر انچه نمی خواهند شما ازین آقازاده بدانید!
goftar2-1.jpg
خامنه ای دیکتاتور تهران در قاب تصویر
gooyatv1.jpg
تصاویری از اتاق جنگ در زمان حمله به جمهوری اسلامی
goftar1.jpg
پرستوهای خامنه ای در ساعت اولیه حمله امریکا و اسراییل به خیابان ها آمدند
one1.jpg
فرناز قاضی زاده مجری بی بی سی

از سایت های دیگر

کاریکاتور هفته: یک عاشقانه ایرانی
سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی
آخوند سگ‌دوست در قم
آغاز روند پیری زودتر از چیزی است که فکرش را می‌کنید

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
تجمع خبرساز ایرانیان مقیم بریتانیا مقابل سفارت ایالات متحده در لندن
janjal.jpg
بزرگ‌ترین کشتی تجاری قرون وسطی پیدا شد
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
goftar1-2.jpg
تصاویر از تل آویو بعد از حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی
one7-1.jpg
کمال پنحاسی سخنگوی فارسی زبان ارتش اسراییل
gtv.jpg
تغییر چهره جنجالی علیرضا نیکبخت واحدی بازیکن سابق فوتبال

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy