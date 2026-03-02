همسر خامنهای که پس از حملات هوایی شنبه به کما رفته بود، کشته شد
رسانهها در ایران گزارش دادند منصوره خجسته باقرزاده، همسر علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، که پس از حملات اسرائیل و آمریکا به محل زندگی و دفتر خامنهای به کما رفته بود، کشته شده است.
علی خامنهای، رهبر حکومت جمهوری اسلامی، روز شنبه ۹ اسفند در اولین ساعات حمله آمریکا و اسراییل هدف قرار گرفت و به همراه شماری از سران جمهوری اسلامی کشته شد.
پیشتر رسانههای جمهوری اسلامی کشته شدن دختر، داماد، نوه و یک عروس علی خامنهای در حملات روز شنبه آمریکا و اسرائیل را تایید کرده بودند.
شادی خانواده جاویدنام عارف میرموسوی از مرگ خامنهای
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، شادی خانواده عارف میرموسوی را از مرگ علی خامنهای بر سر مزار این جاویدنام نشان میدهد.
وقت جمع کردن بساط است