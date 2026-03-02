Monday, Mar 2, 2026

madarek.jpgایران اینترنشنال - در جریان حملات دوشنبه ۱۱ اسفند‌ماه اسرائیل و آمریکا به تهران، یک ساختمان وابسته به سپاه پاسداران در نارمک تهران هدف قرار گرفت و اسنادی از افراد دخیل در آن به دست مردم افتاد.

بر اساس شواهد به نظر می‌رسد این ساختمان متعلق به یگان سایبری سپاه پاسداران بوده است.

در مدرکی که پس از حمله هوایی در محل پیدا شده، نام میلاد منصوری، سرپرست گروه «شهید بابایی»، مشاهده می‌شود.

ایالات متحده آمریکا جوایز متفاوتی برای اعضای این گروه تعیین کرده است.

این گروه با نام «انتقام‌جویان سایبری» فعالیت می‌کرد.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران: تاسیسات نطنز یک‌شنبه در دو نوبت هدف حمله قرار گرفت

محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، در نامه‌ای به رافائل گروسی، رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نسبت به حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی اعتراض کرد. او خبر داد که تاسیسات هسته‌ای نطنز بعدازظهر یک‌شنبه ۱۰ اسفند در دو نوبت هدف حمله قرار گرفته است.

ترامپ حمله جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را اتفاق غافل‌گیر‌کننده دانست

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، دوشنبه ۱۱ اسفند گفت که بزرگ‌ترین غافلگیری برای او، «حمله ایران به کشورهای منطقه» بوده است. او این اقدام را فراتر از پیش‌بینی‌های اولیه توصیف کرد.

