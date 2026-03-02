بر اساس این بیانیه، در چارچوب این حملات، نیروی هوایی اسرائیل مقرها، پایگاه‌ها و مراکز فرماندهی منطقه‌ای نهادهای امنیت داخلی رژیم ایران را هدف قرار داد. این نهادها، از جمله، مسئول سرکوب اعتراضات علیه رژیم از طریق اقدامات خشونت‌آمیز و بازداشت غیرنظامیان بودند.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که بیش از ده مقر متعلق به وزارت اطلاعات ایران جمهوری اسلامی و نیز شمار زیادی از مقرهای نیروی قدس را هدف قرار داده است.

در بیانیه ارتش اسرائیل در عین حال گفته شده است که نیروی هوایی این کشور به حملات خود علیه پرتابگرهای موشک‌های زمین‌به‌زمین، سایت‌های مورد استفاده برای تولید سلاح و سایر سایت‌های نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داده است.

در این بیانیه آمده است که این حملات بیش از پیش توان رژیم تروریستی ایران را تضعیف می‌کند.

ارتش اسرائیل تاکید کرده است که به هدف قرار دادن سامانه‌ها و عوامل این رژیم هر جا که فعالیت کنند، ادامه خواهد داد.