منابع نظامی به جروزالم پست خبر دادهاند که بیش از ۱۰۰۰ عضو سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی ایران از آغاز جنگ کشته شدهاند.
برخی برآوردها، ارقام بسیار بالاتری را نشان میدهند، اما ارزیابی محتاطانهتر میگوید تعداد کشتهها بیش از ۱۰۰۰ نفر است.
از آغاز عملیات «شیر خشمگین» و کمپین مشترک آمریکایی «خشم حماسی» در روز شنبه، تأسیسات متعلق به سپاه پاسداران، بسیج و ساختمانهای دولتی هدف حملات قرار گرفتهاند.
ارتش اسرائیل: موجی از حملات علیه مراکز امنیتی و اطلاعاتی در قلب تهران به پایان رسید
ارتش اسرائیل با انتشار بیانیهای اعلام کرد موجی از حملات را علیه مراکز فرماندهی متعلق به امنیت داخلی و وزارت اطلاعات در قلب تهران به پایان رسانده و نیروی هوایی اسرائیل، با هدایت اداره اطلاعات ارتش، دهها مقر وابسته به رژیم تروریستی ایران را در قلب تهران هدف قرار داده است.
ارتش اسرائیل با انتشار بیانیهای اعلام کرد موجی از حملات را علیه مراکز فرماندهی متعلق به امنیت داخلی و وزارت اطلاعات در قلب تهران به پایان رسانده و نیروی هوایی اسرائیل، با هدایت اداره اطلاعات ارتش، دهها مقر وابسته به رژیم تروریستی ایران را در قلب تهران هدف قرار داده است.
بر اساس این بیانیه، در چارچوب این حملات، نیروی هوایی اسرائیل مقرها، پایگاهها و مراکز فرماندهی منطقهای نهادهای امنیت داخلی رژیم ایران را هدف قرار داد. این نهادها، از جمله، مسئول سرکوب اعتراضات علیه رژیم از طریق اقدامات خشونتآمیز و بازداشت غیرنظامیان بودند. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که بیش از ده مقر متعلق به وزارت اطلاعات ایران جمهوری اسلامی و نیز شمار زیادی از مقرهای نیروی قدس را هدف قرار داده است. در بیانیه ارتش اسرائیل در عین حال گفته شده است که نیروی هوایی این کشور به حملات خود علیه پرتابگرهای موشکهای زمینبهزمین، سایتهای مورد استفاده برای تولید سلاح و سایر سایتهای نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داده است. در این بیانیه آمده است که این حملات بیش از پیش توان رژیم تروریستی ایران را تضعیف میکند. ارتش اسرائیل تاکید کرده است که به هدف قرار دادن سامانهها و عوامل این رژیم هر جا که فعالیت کنند، ادامه خواهد داد.
بر اساس این بیانیه، در چارچوب این حملات، نیروی هوایی اسرائیل مقرها، پایگاهها و مراکز فرماندهی منطقهای نهادهای امنیت داخلی رژیم ایران را هدف قرار داد. این نهادها، از جمله، مسئول سرکوب اعتراضات علیه رژیم از طریق اقدامات خشونتآمیز و بازداشت غیرنظامیان بودند.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که بیش از ده مقر متعلق به وزارت اطلاعات ایران جمهوری اسلامی و نیز شمار زیادی از مقرهای نیروی قدس را هدف قرار داده است.
در بیانیه ارتش اسرائیل در عین حال گفته شده است که نیروی هوایی این کشور به حملات خود علیه پرتابگرهای موشکهای زمینبهزمین، سایتهای مورد استفاده برای تولید سلاح و سایر سایتهای نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داده است.
در این بیانیه آمده است که این حملات بیش از پیش توان رژیم تروریستی ایران را تضعیف میکند.
ارتش اسرائیل تاکید کرده است که به هدف قرار دادن سامانهها و عوامل این رژیم هر جا که فعالیت کنند، ادامه خواهد داد.
فوری : قطر وارد درگیری با ایران شد