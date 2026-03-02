ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

گزارش فایننشال‌تایمز با عنوان «درون نقشه محرمانه برای حذف خامنه‌ای» پرده از سال‌ها عملیات مخفی و جنگ اطلاعاتی برمی‌دارد که در نهایت به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید. این گزارش می‌گوید حمله‌ای دقیق در قلب تهران، نتیجه دهه‌ها نفوذ، جاسوسی و جمع‌آوری داده بوده است.

بر اساس این گزارش، واحد شنود سایبری سرویس اطلاعاتی موساد سال‌ها شبکه‌های ارتباطی، دوربین‌های شهری و زیرساخت‌های دیجیتال پایتخت ایران را زیر نظر داشتند. حجم عظیمی از داده‌ها به مراکز اطلاعاتی در تل‌آویو منتقل می‌شد تا الگوی رفت‌وآمد و جلسات حلقه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ترسیم شود.

گزارش همچنین از همکاری اطلاعاتی ایالات متحده خبر می‌دهد. به نوشته این روزنامه، مأموران سازمان سیا در هفته‌های منتهی به حمله، تحرکات خامنه‌ای را به دقت رصد می‌کردند و اطلاعات تکمیلی را برای تعیین زمان و مکان دقیق حضور او در دفترش در تهران در اختیار طرف اسرائیلی قرار دادند.

بخشی از عملیات به اختلال در ارتباطات اطراف خیابان پاستور مربوط می‌شد؛ جایی که نهادهای اصلی حکومتی مستقر هستند. به گفته منابع این گزارش، با ایجاد اختلال در دکل‌های مخابراتی، امکان هشدار سریع به تیم حفاظتی رهبر جمهوری اسلامی از بین رفت و عنصر غافلگیری حفظ شد.