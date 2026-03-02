ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا «سنتکام» با نشر ویدیویی از نابودی ناوگان ایران در خلیج عمان خبر داد. بنا به اعلام سنتکام کشتی های جنگی ایران دیگر در خلیج عمان وجود ندارند. ایران دیگر هیچ حضور دریایی در منطقه ندارد. تعداد ناوهای ایران در خلیج عمان از 11 قطعه تا دو روز پیش امروز به صفر رسیده است.

Two days ago, the Iranian regime had 11 ships in the Gulf of Oman, today they have ZERO. The Iranian regime has harassed and attacked international shipping in the Gulf of Oman for decades. Those days are over. Freedom of maritime navigation has underpinned American and global... pic.twitter.com/nzdkMVMqZC -- U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

***