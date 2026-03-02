Monday, Mar 2, 2026

صفحه نخست » سنتکام نابودی کامل ناوگان دریایی جمهوری اسلامی را اعلام کرد

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا «سنتکام» با نشر ویدیویی از نابودی ناوگان ایران در خلیج عمان خبر داد. بنا به اعلام سنتکام کشتی های جنگی ایران دیگر در خلیج عمان وجود ندارند. ایران دیگر هیچ حضور دریایی در منطقه ندارد. تعداد ناوهای ایران در خلیج عمان از 11 قطعه تا دو روز پیش امروز به صفر رسیده است.

***

