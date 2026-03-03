Tuesday, Mar 3, 2026

صفحه نخست » استفاده صداوسیما و خبرگزاریهای حکومتی از افراد ثابت در تجمع ها و آوار ساختمانها

1111.jpgایندیپندنت - درحالی که صداوسیما و خبرگزاری‌های حکومتی قتل‌عام هزاران ایرانی به دست عوامل سرکوبگر جمهوری اسلامی را در دی‌ماه بایکوت خبری کردند و حتی در مواردی آن را به سخره گرفتند، رسانه‌های جمهوری اسلامی در گزارش‌های دو روز اخیر خود از حضور افراد در تجمع‌های حکومتی و افرادی که در آوار ساختمان‌ها دیده می‌شوند، از چهره‌های ثابت استفاده می‌کنند.

الگویی که پیش از این نیز بارها در نحوه عملکرد این رسانه‌ها و صداوسیما به‌عنوان بازوی تبلیغاتی جمهوری اسلامی دیده شده است.

