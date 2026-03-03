Tuesday, Mar 3, 2026

صفحه نخست » لحظه‌به‌لحظه با تحولات روز چهارم جنگ

live.jpg

حملات اسرائیل به ده‌ها هدف مرتبط با برنامه موشکی جمهوری اسلامی در اصفهان

ارتش اسرائیل اعلام کرد ده‌ها موضع مرتبط با سامانه موشک‌های بالستیک، از جمله پرتابگرها و محل‌های نگهداری موشک، در اصفهان هدف قرار گرفتند.

لحظه انفجار مهیب در فرمانیه

ویدیوی رسیده لحظه وقوع یکی از چند انفجار عصر ۱۲ اسفند در فرمانیه تهران را ثبت کرده است.

حمله به زاغه مهمات سپاه پاسداران در اتوبان تهران‌-‌کرج

ویدیو‌ی رسیده به ایران‌اینترنشنال شعله‌های آتش ناشی از حمله به زاغه مهمات سپاه پاسداران در اتوبان تهران‌-‌کرج را نشان می‌دهد.

دود ناشی از انفجار مهیب در سنندج

ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال از استان کردستان نشان می‌دهد پس از حمله‌ای در سنندج در بعدازظهر سه‌شنبه دود به آسمان برخاسته است

حمله به انبار مهمات جمهوری اسلامی در دزفول

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد سه‌شنبه ۱۲ اسفند، انبار مهمات نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در دزفول هدف قرار گرفته است.

حمله پهپادی به اردوگاه دموکرات کردستان ایران در عراق

همزمان با آنکه مقام‌های جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۱۲ اسفند اعلام کردند مواضع گروه‌های کرد مخالف را در خاک اقلیم کردستان عراق هدف قرار دادند، ویدیوهایی از حمله پهپادی به «اردوگاه آزادی» در کویه، واقع در اقلیم کردستان عراق در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های محلی منتشر شده است. «اردوگاه آزادی»، محل استقرار غیرنظامیان وابسته به حزب دمکرات کردستان ایران به شمار می‌رود.

***

صدای انفجار در دبی، ابوظبی و به صدا درآمدن آژیر در کویت

گزارش‌های منتشرشده حاکی از حمله دوباره جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه در پنجشنبه حدود ساعت ۲۰:۳۰ به وقت محلی است. بر اساس گزارش‌ها، چند صدای مهیب انفجار در شهرهای دبی و ابوظبی در امارات متحده عربی شنیده شده است. همزمان گزارش شده آژیر هشدار در کویت به صدا درآمده است.

مطلب قبلی...
foori32.jpg
ضربه به قلب قدرت؟ "اسرائیل نشست انتخاب رهبر جدید در قم را هدف گرفت"
مطلب بعدی...
mkhbanner.jpg
ادعای خبرگزاری مهر: مجتبی خامنه ای زنده است

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar3-1.jpg
تصاویری از خرابی های تهران پس از بمباران توسط اسراییل و امریکا
tv3.jpg
کاخ گلستان قربانی خرابکاری جمهوری اسلامی یا متاثر از جنگ
one12.jpg
ادعای جنجالی مجری زن سابق صداوسیما درباره انتخابات ۱۴۰۰ و پیمان جبلی
oholic3-1.jpg
آب مردم را می‌گیرند، به خودشان می‌فروشند!
daily3.jpg
تصاویری دور از انتظار از داخل پناهگاه ها در تل آویو
goftar30-1.jpg
داستان باورنکردنی مهندس زرتشتی هندی‌الاصلی که بمب‌افکن B-2 Spirit را طراحی کرد
goftar2.jpg
تجمع سوگواران نظام برای مرگ علی خامنه ای در تهران
one17.jpg
عکس های زیرخاکی از دوران جوانی محمود احمدی نژاد

از سایت های دیگر

رأس قدرت و خامنه‌ای نگران فروپاشی هستند
ویدیو: توزیع کاندوم و داروهای ضروری با پهپاد
چای‌خانه‌های ایرانی کراچی
سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
امیر عابدزاده به همراه پدر و مادرش در امریکا
euro.jpg
آلبوم عکس؛ دیدارهای مهم علی خامنه‌ای با رهبران دنیا
kayhan.jpg
متن گفتگوی رضا پهلوی با شبکه سی‌بی‌اس
kayhan.jpg
تجمع خبرساز ایرانیان مقیم بریتانیا مقابل سفارت ایالات متحده در لندن
goftar2-2.jpg
تصاویر ساختار شکنانه مایا قربانی نوه گوگوش بر روی مجله معتبر وان
daily15.jpg
تصاویر کمتر دیده شده از فرزندان احمد شاه قاجار

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy