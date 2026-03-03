



حملات اسرائیل به ده‌ها هدف مرتبط با برنامه موشکی جمهوری اسلامی در اصفهان

ارتش اسرائیل اعلام کرد ده‌ها موضع مرتبط با سامانه موشک‌های بالستیک، از جمله پرتابگرها و محل‌های نگهداری موشک، در اصفهان هدف قرار گرفتند.

اصفهان؛ صنایع دفاع (اپتیک)‌ بمباران شد



لحظه انفجار مهیب در فرمانیه

ویدیوی رسیده لحظه وقوع یکی از چند انفجار عصر ۱۲ اسفند در فرمانیه تهران را ثبت کرده است.

حمله به زاغه مهمات سپاه پاسداران در اتوبان تهران‌-‌کرج

ویدیو‌ی رسیده به ایران‌اینترنشنال شعله‌های آتش ناشی از حمله به زاغه مهمات سپاه پاسداران در اتوبان تهران‌-‌کرج را نشان می‌دهد.

دود ناشی از انفجار مهیب در سنندج

ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال از استان کردستان نشان می‌دهد پس از حمله‌ای در سنندج در بعدازظهر سه‌شنبه دود به آسمان برخاسته است

حمله به انبار مهمات جمهوری اسلامی در دزفول

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد سه‌شنبه ۱۲ اسفند، انبار مهمات نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در دزفول هدف قرار گرفته است.

حمله پهپادی به اردوگاه دموکرات کردستان ایران در عراق

همزمان با آنکه مقام‌های جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۱۲ اسفند اعلام کردند مواضع گروه‌های کرد مخالف را در خاک اقلیم کردستان عراق هدف قرار دادند، ویدیوهایی از حمله پهپادی به «اردوگاه آزادی» در کویه، واقع در اقلیم کردستان عراق در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های محلی منتشر شده است. «اردوگاه آزادی»، محل استقرار غیرنظامیان وابسته به حزب دمکرات کردستان ایران به شمار می‌رود.

