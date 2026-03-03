حملات اسرائیل به دهها هدف مرتبط با برنامه موشکی جمهوری اسلامی در اصفهان
ارتش اسرائیل اعلام کرد دهها موضع مرتبط با سامانه موشکهای بالستیک، از جمله پرتابگرها و محلهای نگهداری موشک، در اصفهان هدف قرار گرفتند.
اصفهان؛ صنایع دفاع (اپتیک) بمباران شد-- KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) March 3, 2026
در حملات هوایی روز سهشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ ساختمانهای صنایع دفاع (اپتیک) در شهر اصفهان بمباران شد. pic.twitter.com/K56EVfXVJC
لحظه انفجار مهیب در فرمانیه
ویدیوی رسیده لحظه وقوع یکی از چند انفجار عصر ۱۲ اسفند در فرمانیه تهران را ثبت کرده است.
ویدیوی رسیده لحظه وقوع یکی از چند انفجار عصر ۱۲ اسفند در فرمانیه تهران را ثبت کرده است که صدای مهیب آن تا شعاع زیادی باعث لرزش شیشه پنجرهها شد. pic.twitter.com/lXPx7hG1mO-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 3, 2026
حمله به زاغه مهمات سپاه پاسداران در اتوبان تهران-کرج
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال شعلههای آتش ناشی از حمله به زاغه مهمات سپاه پاسداران در اتوبان تهران-کرج را نشان میدهد.
ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال شعلههای آتش ناشی از حمله به مقر مهمات سپاه در اتوبان تهران-کرج را نشان میدهد. pic.twitter.com/2vcSbAlRfg-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 3, 2026
دود ناشی از انفجار مهیب در سنندج
ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال از استان کردستان نشان میدهد پس از حملهای در سنندج در بعدازظهر سهشنبه دود به آسمان برخاسته است
ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال از استان کردستان نشان میدهد پس از حملهای در سنندج در بعدازظهر سهشنبه دود به آسمان برخاسته است. pic.twitter.com/tnQi8SAIcU-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 3, 2026
حمله به انبار مهمات جمهوری اسلامی در دزفول
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد سهشنبه ۱۲ اسفند، انبار مهمات نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در دزفول هدف قرار گرفته است.
ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد روز سهشنبه انبار مهمات نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در دزفول هدف حمله قرار گرفته است. pic.twitter.com/7tSa2RfPfJ-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 3, 2026
حمله پهپادی به اردوگاه دموکرات کردستان ایران در عراق
همزمان با آنکه مقامهای جمهوری اسلامی روز سهشنبه ۱۲ اسفند اعلام کردند مواضع گروههای کرد مخالف را در خاک اقلیم کردستان عراق هدف قرار دادند، ویدیوهایی از حمله پهپادی به «اردوگاه آزادی» در کویه، واقع در اقلیم کردستان عراق در شبکههای اجتماعی و رسانههای محلی منتشر شده است. «اردوگاه آزادی»، محل استقرار غیرنظامیان وابسته به حزب دمکرات کردستان ایران به شمار میرود.
همزمان با آنکه مقامهای جمهوری اسلامی روز سهشنبه ۱۲ اسفند اعلام کردند مواضع گروههای کرد مخالف را در خاک اقلیم کردستان عراق هدف قرار دادند، ویدیوهایی از حمله پهپادی به «اردوگاه آزادی» در کویه، واقع در اقلیم کردستان عراق در شبکههای اجتماعی و رسانههای محلی منتشر شده است.... pic.twitter.com/cCIsCxu9ma-- independentpersian (@indypersian) March 3, 2026
***
صدای انفجار در دبی، ابوظبی و به صدا درآمدن آژیر در کویت
گزارشهای منتشرشده حاکی از حمله دوباره جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه در پنجشنبه حدود ساعت ۲۰:۳۰ به وقت محلی است. بر اساس گزارشها، چند صدای مهیب انفجار در شهرهای دبی و ابوظبی در امارات متحده عربی شنیده شده است. همزمان گزارش شده آژیر هشدار در کویت به صدا درآمده است.