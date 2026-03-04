ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

دیلی میل - ویدئوهایی هولناک از داخل ایران به بیرون درز کرده که تصویری از یک سناریوی انتقام‌جویانه را ترسیم می‌کند؛ سناریویی که به گفته منابع محلی، می‌تواند در صورت ناکامی عملیات نظامی آمریکا به رهبری ترامپ در نابودی کامل رژیم، به سرکوب خونین مردم توسط حاکمیت منجر شود. خانواده‌های بسیاری در شهرهای بزرگ به خانه‌های خود پناه برده‌اند، مواد غذایی و آب ذخیره می‌کنند و از بیم برخورد نیروهای حکومتی، از خروج غیرضروری خودداری می‌کنند.



چهار روز پس از آغاز عملیات «خشم حماسی» از سوی آمریکا، منابعی که در میانه قطعی گسترده اینترنت با رسانه‌ها تماس گرفته‌اند، از تغییر آرایش نیروهای نظامی خبر می‌دهند. به گفته این منابع، پایگاه‌های هدف‌گرفته‌شده سپاه تخلیه شده و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اکنون با سلاح‌های سنگین در خیابان‌ها مستقر شده‌اند؛ حضوری که به‌گفته شاهدان، بیش از آنکه دفاعی باشد، رنگ و بوی کنترل و ارعاب داخلی دارد.

یک ایرانی که به ارمنستان گریخته، در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته است: «بمباران‌ها شدید بوده، اما نگرانی اصلی ما از نیروهایی است که حالا در خیابان‌ها هستند.» به گفته او، پس از تخریب برخی مراکز سپاه، نیروهای مسلح با سلاح‌های کلاشینکف در سطح شهر مستقر شده و رهگذران را با سوءظن به عنوان «معترض بالقوه» تهدید می‌کنند.