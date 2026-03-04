ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا
دیلی میل - ویدئوهایی هولناک از داخل ایران به بیرون درز کرده که تصویری از یک سناریوی انتقامجویانه را ترسیم میکند؛ سناریویی که به گفته منابع محلی، میتواند در صورت ناکامی عملیات نظامی آمریکا به رهبری ترامپ در نابودی کامل رژیم، به سرکوب خونین مردم توسط حاکمیت منجر شود. خانوادههای بسیاری در شهرهای بزرگ به خانههای خود پناه بردهاند، مواد غذایی و آب ذخیره میکنند و از بیم برخورد نیروهای حکومتی، از خروج غیرضروری خودداری میکنند.
چهار روز پس از آغاز عملیات «خشم حماسی» از سوی آمریکا، منابعی که در میانه قطعی گسترده اینترنت با رسانهها تماس گرفتهاند، از تغییر آرایش نیروهای نظامی خبر میدهند. به گفته این منابع، پایگاههای هدفگرفتهشده سپاه تخلیه شده و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اکنون با سلاحهای سنگین در خیابانها مستقر شدهاند؛ حضوری که بهگفته شاهدان، بیش از آنکه دفاعی باشد، رنگ و بوی کنترل و ارعاب داخلی دارد.
یک ایرانی که به ارمنستان گریخته، در گفتوگو با رسانهها گفته است: «بمبارانها شدید بوده، اما نگرانی اصلی ما از نیروهایی است که حالا در خیابانها هستند.» به گفته او، پس از تخریب برخی مراکز سپاه، نیروهای مسلح با سلاحهای کلاشینکف در سطح شهر مستقر شده و رهگذران را با سوءظن به عنوان «معترض بالقوه» تهدید میکنند.
ویدئوی اختصاصی ارسالشده از حوالی صداوسیما در تهران، حضور خودروهای زرهی خاکیرنگ و نیروهایی با لباسهای تمامسیاه و تجهیزات کامل را نشان میدهد. منبع یادشده میگوید نیروهای موسوم به «نیروهای سرکوب» شبها در خیابانها شعار «حیدر حیدر» سر میدهند؛ شعاری که ارجاعی مذهبی به امام علی دارد و در ادبیات رسمی حکومت، نماد قدرت و قاطعیت تلقی میشود.
در داخل کشورنگرانی اصلی مردم این است که اگر حملات متوقف شود و ساختار حاکمیت باقی بماند، موجی از انتقامگیری گسترده آغاز شود. یکی از منابع میگوید: «سپاه به نیروهایش گفته ساختمانها را ترک کنند، بنابراین بسیاری از مراکز بمبارانشده خالی بودهاند. اگر جنگ ناگهان متوقف شود و رژیم بماند، انتقام سختی از مردم خواهند گرفت.»
در فضای آشوبزده کنونی، شایعات درباره ساختار رهبری نیز شدت گرفته است. پس از انتشار خبر کشته شدن علی خامنهای، رسانه اپوزیسیون ایران اینترنشنال گزارش داد که مجتبی خامنهای به عنوان رهبر جدید منصوب شده است؛ گزارشی که هنوز از سوی منابع رسمی تأیید نشده است. همزمان گفته میشود اعضای مجلس خبرگان از بیم هدف قرار گرفتن، قادر به تشکیل جلسه علنی نیستند.
در نبود شفافیت، برخی احتمال میدهند فرماندهی میدانی در دست چهرههایی چون علی لاریجانی باشد یا اینکه ساختار نظامی بهصورت خودکار و بدون هدایت متمرکز عمل کند. با این حال، منابع داخلی تأکید میکنند که انتظار چرخش نیروهای نظامی علیه حاکمیت واقعبینانه نیست.
در این میان، زندگی روزمره مردم بهشدت مختل شده است. فروشگاهها بستهاند، دستگاههای خودپرداز خالی شده و قیمت اقلام اساسی، از جمله آب، جهش چشمگیر داشته است. گزارشها از تمرکز حملات بر تهران و اهواز حکایت دارد؛ از جمله تأسیسات نظامی مانند پایگاه «هشتم شکاری» در نزدیکی فرودگاه اصفهان. با وجود ترس فراگیر، برخی شهروندان در انتظار پیامهای بعدی از سوی چهرههایی چون رضا پهلوی و همچنین اظهارات تازه دونالد ترامپ هستند؛ هرچند قطعی اینترنت، میلیونها نفر را در بیخبری مطلق فرو برده است.