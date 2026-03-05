شاهزاده ی گرامی

مرا ببخشید که برای شما به صراحت می نویسم. دیگران می گویند «تو حقایق تلخ را ببین و بگذر! خود شاهزاده بهتر از همه می داند که چه می کند! هشدارهای تو اهانت به ایشان است و ایشان خودش بهتر از همه ی ما می داند که چه می کند!» اما من چون همیشه از همه ی «دوستان واقعی ام» تقاضا کرده ام که اگر دیدید کسی چاله ای جلوی پای من کنده و من حواس ام نیست شما نه تنها به من بگویید که جلوی پات چاله کنده اند، بلکه اگر دیدید باز هم دارم به سمت چاله می روم، مرا هُل بدهید یا چه می دانم نعره بکشید که اوهوی! حواست کجاست؟ داری توی چاله می افتی!

اگر این کار را بکنند نه تنها ناراحت نمی شوم که چرا بر سر من نعره کشیدند یا مرا هُل دادند و به خیال خودشان با این کار اهانت آمیز هشدار دادند، بلکه تا آخر عمر مدیون شان خواهم شد.

حتما مشاهده کرده اید که بادی گاردها وقتی احساس خطر می کنند، طرف مورد حفاظت شان را با ضربه و زور بر زمین می نشانند تا خطر را از او دور کنند و زیاد به احترام و ادب کار ندارند. این نوشته ی مرا هم شما حمل بر عملی جهت محافظت از خودتان در نظر بگیرید و مرا به بزرگی خود ببخشایید.

ببینید تا کنون چقدر از اطراف شما و دوستداران واقعی شما هشدار آمده و می آید که حواس تان به دور و بری های تان باشد و شما تقریبا با یک نوع لجاجت مدام از خود تان و «تیم»تان سخن گفته اید و خودتان را بیهوده به آن ها متصل کرده اید و این هشدارها را ناشنیده گرفته اید.

یک چیزی می خواهم خدمت تان بگویم و نگرانم که به شما بر بخورد ولی این نگرانی را در این وضع و اوضاع که مردم ما در شرایط جنگی هزاران نگرانی و ناراحتی را به جان خریده اند تا بلکه از شرّ جمهوری اسلامیِ بعد از خامنه ای خلاص شوند به جان می پذیرم چون شخص شما را تکیه گاه و امید مردم در این اوضاع و احوال می دانم.

