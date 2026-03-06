ارتش اسرائیل میگوید که «یک پناهگاه فرماندهی نظامی ایران را در تهران نابود کرده است.» پیشتر، ساکنان تهران از سنگینترین حملات علیه این شهر در شب گذشته و ساعات اولیه امروز خبر دادند. برد کوپر، فرمانده سنتکام گفته است طی سه روز گذشته بیش از ۲۰۰ نقطه در ایران را هدف قرار داده و در ساعات گذشته با استفاده از بمبافکن بی-۲ و بمبهای نفوذگر، سکوهای موشکی ایران در اعماق زمین را منهدم کرده است.
"ارومیه، ابتدای مدرس، فرماندهی انتظامی و آگاهی"
پایگاه چهارم شکاری در جاده اندیمشک دزفول
"انفجارهای حمله به ایلام"
یک شهروند با ارسال ویدیویی از تخریب کامل یک ساختمان در منطقه جردن تهران، عصر جمعه ۱۵ اسفند گفت که این بنا یک پایگاه بسیج بوده است
یک سرباز وظیفه مستقر در پادگان استان لرستان میگوید پس از حملات اسرائیل و آمریکا و کشتهشدن خامنهای و دهها فرمانده ارشد نظامی، فرماندهان فرار کردهاند و ما، سربازان معمولی، شبها در صحرا و بیابان بیرون از پادگان میخوابیم
ترامپ: هیچ توافقی جز «تسلیم بیقید و شرط» با ایران انجام نخواهد شد
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز جمعه و در هفتمین روز جنگ ایالات متحده و اسرائیل با ایران، با انتشار پیامی اعلام کرد جز «تسلیم بیقید و شرط» توافقی با ایران صورت نخواهد گرفت. او در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: «هیچ توافقی با ایران وجود نخواهد داشت، مگر تسلیم بیقید و شرط!
سپس با انتخاب رهبر یا رهبرانی بزرگ و قابل قبول، ما به همراه بسیاری از متحدان و شرکای فوقالعاده و بسیار شجاع خود، خستگیناپذیر تلاش خواهیم کرد تا ایران را از لبهٔ نابودی بازگردانیم و آن را از نظر اقتصادی بزرگتر، بهتر و قدرتمندتر از همیشه بسازیم.»
ترامپ تأکید کرد: «ایران آیندهای درخشان خواهد داشت.»
