Friday, Mar 6, 2026

صفحه نخست » زنده، مهیب‌ترین حملات به مراکز امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی از آغاز جنگ

live.jpg

ارتش اسرائیل می‌گوید که «یک پناهگاه فرماندهی نظامی ایران را در تهران نابود کرده است.» پیشتر، ساکنان تهران از سنگین‌ترین حملات علیه این شهر در شب گذشته و ساعات اولیه امروز خبر دادند. برد کوپر، فرمانده سنتکام گفته است طی سه روز گذشته بیش از ۲۰۰ نقطه در ایران را هدف قرار داده و در ساعات گذشته با استفاده از بمب‌افکن بی-۲ و بمب‌های نفوذگر، سکوهای موشکی ایران در اعماق زمین را منهدم کرده است.

"ارومیه، ابتدای مدرس، فرماندهی انتظامی و آگاهی"

پایگاه چهارم شکاری در جاده اندیمشک دزفول

"انفجارهای حمله به ایلام"

یک شهروند با ارسال ویدیویی از تخریب کامل یک ساختمان در منطقه جردن تهران، عصر جمعه ۱۵ اسفند گفت که این بنا یک پایگاه بسیج بوده است

***

یک سرباز وظیفه مستقر در پادگان استان لرستان می‌گوید پس از حملات اسرائیل و آمریکا و کشته‌شدن خامنه‌ای و ده‌ها فرمانده ارشد نظامی، فرماندهان فرار کرده‌اند و ما، سربازان معمولی، شب‌ها در صحرا و بیابان بیرون از پادگان می‌خوابیم

***

ترامپ: هیچ توافقی جز «تسلیم بی‌قید و شرط» با ایران انجام نخواهد شد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه و در هفتمین روز جنگ ایالات متحده و اسرائیل با ایران، با انتشار پیامی اعلام کرد جز «تسلیم بی‌قید و شرط» توافقی با ایران صورت نخواهد گرفت. او در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: «هیچ توافقی با ایران وجود نخواهد داشت، مگر تسلیم بی‌قید و شرط!

سپس با انتخاب رهبر یا رهبرانی بزرگ و قابل قبول، ما به همراه بسیاری از متحدان و شرکای فوق‌العاده و بسیار شجاع خود، خستگی‌ناپذیر تلاش خواهیم کرد تا ایران را از لبهٔ نابودی بازگردانیم و آن را از نظر اقتصادی بزرگ‌تر، بهتر و قدرتمندتر از همیشه بسازیم.»

ترامپ تأکید کرد: «ایران آینده‌ای درخشان خواهد داشت.»

مطلب قبلی...
beyt2.jpg
پناهگاه زیرزمینی خامنه‌ای با حضور مقامات ارشد هدف حمله دوم اسرائیل قرار گرفت
مطلب بعدی...
foori.jpg
رئیس خبرگان رهبری انتخاب شد!

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar6-1.jpg
جولان نیروهای بسیج با اسلحه در سطح تهران
tv6.jpg
از پنهان شدن در مدارس تا آوارگی در خیابان با نیروهای امنیتی
one24.jpg
تصاویری دوران جوانی کتایون ریاحی
newsolarge.jpg
«سگ های نابغه با استراق سمع کلمات جدید یاد میگیرند»
goftar6.jpg
هجوم پناهنده های ایرانی به مرز گیومری ارمنستان
daily20.jpg
تیمسار علی نشاط آخرین فرمانده گارد جاویدان که تیرباران شد
goftar5.jpg
خسارات سنگین به اماکن دولتی وساختمان های مجاور در تهران
daily.jpg
همسر سابق پژمان جمشیدی، نرگس محمدی و فریبا نادری در یک قاب

از سایت های دیگر

ارتباط خودارضایی مردان با سرطان پروستات
سرنوشت غم‌انگیز باهوش‌ترین انسان تاریخ
کاهش ۱۶ درصدی ابتلا به سرطان با این ۷ گام
دختران و نوه‌های حاکمان ایران، در لس‌آنجلس مینی‌ژوپ می‌پوشند

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
آلبوم عکس؛ دیدارهای مهم علی خامنه‌ای با رهبران دنیا
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
kayhan.jpg
متن گفتگوی رضا پهلوی با شبکه سی‌بی‌اس
daily111.jpg
پس چرا روحانیون با دیدن این تصاویر تحریک نمیشوند!
gtv.jpg
از بازیگری تا مهاجرت به هند + تصاویر دیده نشده از شمسی فضل الهی
one5.jpg
عباس بابایی خلبانی که توسط پدافند سپاه کشته شد

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy