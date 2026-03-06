ارتش اسرائیل می‌گوید که «یک پناهگاه فرماندهی نظامی ایران را در تهران نابود کرده است.» پیشتر، ساکنان تهران از سنگین‌ترین حملات علیه این شهر در شب گذشته و ساعات اولیه امروز خبر دادند. برد کوپر، فرمانده سنتکام گفته است طی سه روز گذشته بیش از ۲۰۰ نقطه در ایران را هدف قرار داده و در ساعات گذشته با استفاده از بمب‌افکن بی-۲ و بمب‌های نفوذگر، سکوهای موشکی ایران در اعماق زمین را منهدم کرده است.

یک سرباز وظیفه مستقر در پادگان استان لرستان می‌گوید پس از حملات اسرائیل و آمریکا و کشته‌شدن خامنه‌ای و ده‌ها فرمانده ارشد نظامی، فرماندهان فرار کرده‌اند و ما، سربازان معمولی، شب‌ها در صحرا و بیابان بیرون از پادگان می‌خوابیم

ترامپ: هیچ توافقی جز «تسلیم بی‌قید و شرط» با ایران انجام نخواهد شد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه و در هفتمین روز جنگ ایالات متحده و اسرائیل با ایران، با انتشار پیامی اعلام کرد جز «تسلیم بی‌قید و شرط» توافقی با ایران صورت نخواهد گرفت. او در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: «هیچ توافقی با ایران وجود نخواهد داشت، مگر تسلیم بی‌قید و شرط!

سپس با انتخاب رهبر یا رهبرانی بزرگ و قابل قبول، ما به همراه بسیاری از متحدان و شرکای فوق‌العاده و بسیار شجاع خود، خستگی‌ناپذیر تلاش خواهیم کرد تا ایران را از لبهٔ نابودی بازگردانیم و آن را از نظر اقتصادی بزرگ‌تر، بهتر و قدرتمندتر از همیشه بسازیم.»

ترامپ تأکید کرد: «ایران آینده‌ای درخشان خواهد داشت.»