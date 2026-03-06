ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا
لغو ناگهانی یک رزمایش مهم ارتش آمریکا در روزهای اخیر، موجی از گمانهزنیها در پنتاگون و محافل نظامی واشینگتن ایجاد کرده است. به گزارش روزنامه واشینگتنپست، این تصمیم باعث شده برخی مقامهای دفاعی احتمال دهند که نیروهای تخصصی عملیات زمینی ممکن است بهزودی به خاورمیانه اعزام شوند؛ آن هم در شرایطی که درگیری نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی در حال گسترش است.
گفته میشود این تصمیم میتواند نشانهای از آمادهسازی برای عملیات زمینی در منطقه باشد.
لشکر ۸۲ هوابرد ارتش آمریکا مستقر در فورت براگ در ایالت کارولینای شمالی، یکی از بهترین نیروهای واکنش سریع ارتش محسوب میشود. این لشکر یک تیپ رزمی با حدود چهار تا پنج هزار نیرو دارد که میتوانند ظرف تنها ۱۸ ساعت برای مأموریتهای مختلف اعزام شوند؛ از تصرف فرودگاهها و زیرساختهای حیاتی گرفته تا تقویت امنیت سفارتخانههای آمریکا یا انجام عملیات تخلیه اضطراری.
ستاد فرماندهی این یگان نقش کلیدی در برنامهریزی و هماهنگی عملیات جنگ با جمهوری اسلامی را دارد. به همین دلیل، لغو تمرین برنامهریزیشده و دستور ماندن این نیروها در کارولینای شمالی، برای بسیاری از مقامهای نظامی غیرمنتظره بوده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در روزهای اخیر توضیحات متفاوتی درباره آغاز جنگ با جمهوری اسلامی ارائه داده است. او گفته احتمالاً نیازی به اعزام نیروهای زمینی نخواهد بود، اما خود او و مقامهای ارشد دولتش همچنان از رد کامل این گزینه نیز خودداری کردهاند.
در حال حاضر عملیات نظامی آمریکا عمدتاً بر حملات هوایی و دریایی متمرکز بوده است. در روزهای اخیر جنگندهها و بمبافکنهای آمریکایی مستقیماً بر فراز خاک ایران پرواز کرده و مواضع نظامی، انبارهای موشکی، پهپادها و شناورهای نظامی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادهاند. در این عملیات بیش از ۵۰ هزار نیروی آمریکایی در منطقه مشارکت دارند و تاکنون نیز چند نظامی آمریکایی کشته شدهاند.
در همین حال نگرانیهایی درباره ذخایر برخی تسلیحات پیشرفته آمریکا نیز مطرح شده است. گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهد پنتاگون در حال مصرف سریع مهمات دقیق و موشکهای دفاع هوایی است، هرچند مقامهای ارشد وزارت دفاع این نگرانیها را رد کرده و میگویند آمریکا توان ادامه این عملیات را برای مدت طولانی دارد.
یکی از سناریوهایی که تحلیلگران نظامی مطرح کردهاند، هدف قرار دادن زیرساختهای کلیدی اقتصادی جمهوری اسلامی در صورت گسترش جنگ است؛ از جمله جزیره خارگ.
جزیره خارگ در خلیج فارس و حدود ۲۵ کیلومتری ساحل ایران قرار دارد و مهمترین پایانه صادرات نفت جمهوری اسلامی به شمار میرود. حدود ۹۰ درصد صادرات نفت ایران از تأسیسات این جزیره انجام میشود. برخی تحلیلگران معتقدند در صورت اعزام نیروهای زمینی آمریکا، تصرف این جزیره میتواند یکی از نخستین اهداف باشد، زیرا کنترل آن عملاً شریان اصلی اقتصاد ایران را در اختیار واشینگتن قرار میدهد.
با این حال چنین عملیاتی خطرات قابل توجهی نیز دارد. نیروهای آمریکایی در صورت استقرار در خارگ ممکن است بهطور مستقیم در معرض حملات ایران قرار بگیرند. در عین حال ورود نیروهای زمینی به خاک یا قلمرو ایران میتواند برای ترامپ هزینه سیاسی سنگینی نیز داشته باشد، زیرا هم دموکراتها و هم بخشی از جمهوریخواهان با گسترش جنگ مخالفت کردهاند.
