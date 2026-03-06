Friday, Mar 6, 2026

صفحه نخست » هشدار رادان: پلیس آماده شلیک مرگبار است

radan.jpgایندیپندنت فارسی - احمدرضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز جمعه، ۱۵ اسفند، در گفتگو با صداوسیما اعلام کرد برای سارقان در شرایط جنگی، «دستور تیر» صادر شده است.

او ضمن تهدید افرادی که به گفته او «تشویش اذهان عمومی» می‌کنند گفت: «چون در شرایط جنگی هستیم، دستور تیر برای برخورد با سارقان احتمالی را دادم. چنانچه سارقی به تور بچه‌های ما بخورد، با ضرب تیر زمین‌گیر خواهد شد».

ناظران نگرانند که این فرمان بهانه‌ای برای سرکوب و تیراندازی به شهروندان در صورت بروز اعتراضات احتمالی باشد.

***

مطلب قبلی...
marandi.jpg
محمد مرندی در برنامه پیرس مورگان کم آورد
مطلب بعدی...
abdolk.jpg
پوست‌اندازی استاد فلسفه کامل شد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar6-1.jpg
جولان نیروهای بسیج با اسلحه در سطح تهران
tv6.jpg
از پنهان شدن در مدارس تا آوارگی در خیابان با نیروهای امنیتی
one24.jpg
تصاویری دوران جوانی کتایون ریاحی
newsolarge.jpg
«سگ های نابغه با استراق سمع کلمات جدید یاد میگیرند»
goftar6.jpg
هجوم پناهنده های ایرانی به مرز گیومری ارمنستان
daily20.jpg
تیمسار علی نشاط آخرین فرمانده گارد جاویدان که تیرباران شد
goftar5.jpg
خسارات سنگین به اماکن دولتی وساختمان های مجاور در تهران
daily.jpg
همسر سابق پژمان جمشیدی، نرگس محمدی و فریبا نادری در یک قاب

از سایت های دیگر

ایران در آستانه انقلابی مانند انقلاب ۱۹۷۹ قرار دارد
آموزش امور جنسی؛‌ شش مدرسه در بلژیک به آتش‌کشیده شدند
محققان: بارداری بدون نیاز به اسپرم مردان امکانپذیراست
ترتیب تولد فرزندان چگونه شخصیت آنها را شکل می‌دهد

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
آلبوم عکس؛ دیدارهای مهم علی خامنه‌ای با رهبران دنیا
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
kayhan.jpg
متن گفتگوی رضا پهلوی با شبکه سی‌بی‌اس
daily111.jpg
پس چرا روحانیون با دیدن این تصاویر تحریک نمیشوند!
gtv.jpg
از بازیگری تا مهاجرت به هند + تصاویر دیده نشده از شمسی فضل الهی
one5.jpg
عباس بابایی خلبانی که توسط پدافند سپاه کشته شد

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy