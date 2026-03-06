ایندیپندنت فارسی - احمدرضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز جمعه، ۱۵ اسفند، در گفتگو با صداوسیما اعلام کرد برای سارقان در شرایط جنگی، «دستور تیر» صادر شده است.
او ضمن تهدید افرادی که به گفته او «تشویش اذهان عمومی» میکنند گفت: «چون در شرایط جنگی هستیم، دستور تیر برای برخورد با سارقان احتمالی را دادم. چنانچه سارقی به تور بچههای ما بخورد، با ضرب تیر زمینگیر خواهد شد».
ناظران نگرانند که این فرمان بهانهای برای سرکوب و تیراندازی به شهروندان در صورت بروز اعتراضات احتمالی باشد.
