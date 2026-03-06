Friday, Mar 6, 2026

صفحه نخست » پوست‌اندازی استاد فلسفه کامل شد

abdolk.jpgدانشجویان باید کار با کلاشنیکف و کلت را فرابگیرند

بیژن عبدالکریمی، استاد دانشگاه حامی حکومت، با شرکت در مراسم حکومتی تحت عنوان نه به آتش‌بس درباره جنگ با اسرائیل و آمریکا گفت که دانشجوها باید هسته‌های مقاومت شکل دهند و کار با کلاشنیکف و کلت را فرابگیرند.

عبدالکریمی عملاً در حال ترویج جنگ داخلی است و از «دانشجویان» می‌خواهد هسته‌های مقاومت تشکیل دهند:

***

مطلب قبلی...
marandi.jpg
محمد مرندی در برنامه پیرس مورگان کم آورد
مطلب بعدی...
444.jpg
تردد افراد نظامی با چادر در سطح شهر؟

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar6-1.jpg
جولان نیروهای بسیج با اسلحه در سطح تهران
tv6.jpg
از پنهان شدن در مدارس تا آوارگی در خیابان با نیروهای امنیتی
one24.jpg
تصاویری دوران جوانی کتایون ریاحی
newsolarge.jpg
«سگ های نابغه با استراق سمع کلمات جدید یاد میگیرند»
goftar6.jpg
هجوم پناهنده های ایرانی به مرز گیومری ارمنستان
daily20.jpg
تیمسار علی نشاط آخرین فرمانده گارد جاویدان که تیرباران شد
goftar5.jpg
خسارات سنگین به اماکن دولتی وساختمان های مجاور در تهران
daily.jpg
همسر سابق پژمان جمشیدی، نرگس محمدی و فریبا نادری در یک قاب

از سایت های دیگر

کاریکاتور هفته: بمب هسته ای زنجیر شده به پای آقا
راه اندازی بیزنس و امور اقامتی در امارات متحد عربی
قابلیت چت‌جی‌پی‌تی برای مکالمه با محتوای جنسی
رابطه طول عمر با ۱۰ثانیه ایستادن روی یک پا

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
آلبوم عکس؛ دیدارهای مهم علی خامنه‌ای با رهبران دنیا
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
kayhan.jpg
متن گفتگوی رضا پهلوی با شبکه سی‌بی‌اس
daily111.jpg
پس چرا روحانیون با دیدن این تصاویر تحریک نمیشوند!
gtv.jpg
از بازیگری تا مهاجرت به هند + تصاویر دیده نشده از شمسی فضل الهی
one5.jpg
عباس بابایی خلبانی که توسط پدافند سپاه کشته شد

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy