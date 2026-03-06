دانشجویان باید کار با کلاشنیکف و کلت را فرابگیرند

بیژن عبدالکریمی، استاد دانشگاه حامی حکومت، با شرکت در مراسم حکومتی تحت عنوان نه به آتش‌بس درباره جنگ با اسرائیل و آمریکا گفت که دانشجوها باید هسته‌های مقاومت شکل دهند و کار با کلاشنیکف و کلت را فرابگیرند.

عبدالکریمی عملاً در حال ترویج جنگ داخلی است و از «دانشجویان» می‌خواهد هسته‌های مقاومت تشکیل دهند:

عبدالکریمی عملاً داره جنگ داخلی رو رواج می‌ده و از «دانشجوها» می‌خواد هسته‌های مقاومت تشکیل بدن و کار با کلت و کلاشنیکف را یاد بگیرند!

این همون پفیوزی است که چندی پیش براش اکلیل دفع و فکرمی‌کردیم دنبال «تغییر»ه!

اصلاح طلب، اصولگرا،‌ دیگه تمومه ماجرا!‌ pic.twitter.com/6y0Wrqtkb6 -- Hadi Zonouzi هادی زنوزی (@HadiZonouzi) March 6, 2026

***

