کیهان لندن - خانه حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران (ساس) در خیابان "ایران" نزدیک میدان بهارستان روز جمعه ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ هدف قرار گرفت و منفجر شد.

خانه طائب منفجر شد



خانه حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران (ساس) در خیابان "ایران" نزدیک میدان بهارستان روز جمعه ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ هدف قرار گرفت و منفجر شد. pic.twitter.com/KlMcR6sqfW -- KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) March 6, 2026

پیشتر شایعاتی درباره کشته شدن سه چهره امنیتی و کلیدی جمهوری اسلامی یعنی حسین طائب، علی اصغر میرحجازی و مرتضی رضایی منتشر شده بود. فارس دراین‌باره نوشت: ادعای هدف‌گیری و ترور حسین طائب توسط ارتش اسرائیل و آمریکا صحت ندارد و او سالم است.