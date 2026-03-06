Friday, Mar 6, 2026

کیهان لندن - خانه حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران (ساس) در خیابان "ایران" نزدیک میدان بهارستان روز جمعه ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ هدف قرار گرفت و منفجر شد.

پیشتر شایعاتی درباره کشته شدن سه چهره امنیتی و کلیدی جمهوری اسلامی یعنی حسین طائب، علی اصغر میرحجازی و مرتضی رضایی منتشر شده بود. فارس دراین‌باره نوشت: ادعای هدف‌گیری و ترور حسین طائب توسط ارتش اسرائیل و آمریکا صحت ندارد و او سالم است.

