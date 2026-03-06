ایندیپندنت فارسی - محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی، روز جمعه پانزدهم اسفند ماه ادعا کرد دو گزینه نهایی رهبری جمهوری اسلامی از پذیرفتن این سمت خودداری می‌کنند.

به گزارش انتخاب، زنگنه با اعلام آنکه رهبر بعدی تا دو روز دیگر معرفی می‌شود گفت: «گزینه‌های نهایی رهبری ۲ نفر هستند و هر دو از پذیرش این سمت استنکاف می‌کنند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هنوز معلوم نیست مجلس خبرگان بررسی جانشینی علی خامنه‌ای را به چه شکلی انجام می‌دهد.

دونالد ترامپ و اسرائیل کاتز، رئیس جمهوری آمریکا و وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرده‌اند که «رهبر آینده جمهوری اسلامی» را خواهند کشت.

محسن زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی، جمعه ۱۵ اسفند گفت که تا دو روز دیگر، «رهبر جدید» معرفی می شود و «سایه خامنه‌ای بر سر ما مستدام خواهد ماند».



نماینده تربت حیدریه در ادامه گفت که گزینه‌های نهایی رهبری دو نفر هستند که هر دو از پذیرش این سِمت، سر باز می‌زنند. pic.twitter.com/Jr1S1kFC1a -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 6, 2026

***