Friday, Mar 6, 2026

صفحه نخست » "دو گزینه جانشینی خامنه ای، از پذیرش مسئولیت استنکاف می‌کنند"

zangene.jpgایندیپندنت فارسی - محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی، روز جمعه پانزدهم اسفند ماه ادعا کرد دو گزینه نهایی رهبری جمهوری اسلامی از پذیرفتن این سمت خودداری می‌کنند.

به گزارش انتخاب، زنگنه با اعلام آنکه رهبر بعدی تا دو روز دیگر معرفی می‌شود گفت: «گزینه‌های نهایی رهبری ۲ نفر هستند و هر دو از پذیرش این سمت استنکاف می‌کنند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هنوز معلوم نیست مجلس خبرگان بررسی جانشینی علی خامنه‌ای را به چه شکلی انجام می‌دهد.

دونالد ترامپ و اسرائیل کاتز، رئیس جمهوری آمریکا و وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرده‌اند که «رهبر آینده جمهوری اسلامی» را خواهند کشت.

