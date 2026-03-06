Friday, Mar 6, 2026

صفحه نخست » تخت روانچی اروپا را (به حمله موشکی*) تهدید کرد

1111.jpgایندیپندنت - مجید تخت روانچی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز جمعه، ۱۵ اسفند در گفتگویی با شبکه «فرانس۲۴» گفت تهران پیش‌تر به کشورهای اروپایی و سایر طرف‌ها هشدار داده است که در جنگی که آن را «تجاوز علیه ایران» خواند، وارد نشوند.

او تاکید کرد: «اگر هر کشوری به آمریکا و اسرائیل در این تجاوز بپیوندد، به هدفی مشروع برای پاسخ جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد.»


تخت‌روانچی در این گفتگو همچنین مدعی شد مقام‌های جمهوری اسلامی در مذاکرات با ایالات متحده «با حسن نیت» شرکت کرده بودند و آخرین دور گفتگوها در ژنو در روز پنجشنبه «موفقیت‌آمیز» بوده است، اما به گفته او دولت آمریکا «با کمک اسرائیل» روز شنبه حمله علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرد.

او همچنین تایید کرد که ایران در حال هدف قرار دادن گروه‌های کرد در داخل خاک عراق است. تخت‌روانچی در واکنش به گزارش‌هایی درباره حمایت اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل از این گروه‌ها گفت: «اگر برای حفاظت از حاکمیت خود نیاز باشد، قطعا این کار را انجام می‌دهیم.»

*خبرنامه گویا - بخشی از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی بردی بین حدود ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلومتر دارند و برخی مدل‌های پیشرفته‌تر در شرایط خاص ممکن است تا حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ کیلومتر نیز برسند. این برد به این معناست که از داخل ایران می‌توان برخی مناطق اروپای شرقی و جنوب‌شرقی مانند یونان، بلغارستان، رومانی، اوکراین یا مولداوی را در تیررس قرار داد، به‌ویژه اگر موشک از شمال‌غرب ایران شلیک شود. اما اروپای غربی مانند فرانسه، اسپانیا یا بریتانیا معمولاً خارج از برد بیشتر موشک‌ها و پهپادهای عملیاتی فعلی ایران است.

abdolk.jpg
پوست‌اندازی استاد فلسفه کامل شد
wapo.jpg
احتمال اعزام نیروی زمینی واکنش سریع آمریکا؛ آیا واشینگتن به‌دنبال تصرف جزیره خارگ است؟

