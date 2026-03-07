باطبی: اجازه نداشتیم حمایت معترضان از رضا پهلوی را منتشر کنیم
نشریه هیل (ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا)
یک خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا اعلام کرده است که بهدلیل اختلافات داخلی بر سر نحوه پوشش اخبار مربوط به رضا پهلوی از کار برکنار شده است. احمد باطبی، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر ایرانی، میگوید قرارداد کاریاش این هفته بدون ارائه توضیح مشخصی فسخ شده است.
باطبی معتقد است که اخراج او به تلاشهایی برای محدود کردن پوشش خبری درباره رضا پهلوی مربوط میشود. او گفته است که پس از بروز اختلاف با علی جوانمردی، مشاور ارشد بخش فارسی، درباره آنچه «سانسور» مینامد، از کار کنار گذاشته شد.
در مقابل، آژانس رسانههای جهانی ایالات متحده که نهاد ناظر بر صدای آمریکا است، اعلام کرده که درباره مسائل پرسنلی اظهار نظر نمیکند. سخنگوی این نهاد همچنین اتهام سانسور را رد کرده و گفته است که بخش فارسی صدای آمریکا از رضا پهلوی برای حضور در برنامههای خود دعوت کرده است.
باطبی میگوید اختلاف اصلی زمانی شکل گرفت که گزارشهایی از اعتراضات داخل ایران تهیه کرده بود. به گفته او، مصاحبههایی که با شاهدان عینی و خانواده برخی کشتهشدگان انجام داده بود، به دلیل اشاره مصاحبهشوندگان به حمایت از رضا پهلوی اجازه انتشار پیدا نکردند.
او توضیح داده است که بسیاری از مصاحبهشوندگان گفته بودند در پاسخ به فراخوان رضا پهلوی به خیابان آمدهاند و هدفشان سرنگونی جمهوری اسلامی بوده است. باطبی مدعی است که از او خواسته شده این بخشها را از گزارشهای تلویزیونی و مطالب منتشر شده در وبسایت حذف کند.
به گفته او، حذف این بخشها باعث شده بود برخی مصاحبهشوندگان پس از انتشار گزارشها، خبرنگار را به سانسور یا تحریف سخنانشان متهم کنند. باطبی میگوید نسخه کامل فایلهای مصاحبه همچنان در اختیار او قرار دارد.
پیشتر نیز رسانه نشریه هبل گزارش داده بود که در بخش فارسی صدای آمریکا اتهامهایی درباره محدود شدن پوشش اخبار مربوط به رضا پهلوی مطرح شده است. برخی کارکنان گفته بودند که در برنامهها از پرداختن به شعارهای حامی او در اعتراضات یا دعوت از مهمانانی که درباره او صحبت میکنند جلوگیری میشود.
در همین حال کاری لیک، مدیر ارشد نهاد ناظر بر صدای آمریکا، پیشتر گفته بود که این رسانه تلاش میکند از تمرکز بیش از حد بر یک چهره سیاسی خودداری کند. به گفته او، هدف این سیاست جلوگیری از ایجاد تصور جانبداری از یک فرد خاص در پوشش اخبار ایران است.
احمد باطبی که سالها پیش بهدلیل فعالیتهای سیاسی در ایران زندانی شده بود، پس از فرار از کشور به ایالات متحده رفت و بعدها تابعیت آمریکایی دریافت کرد. او میگوید با وجود دیدگاه شخصیاش درباره رضا پهلوی، در کار حرفهای همواره تلاش کرده گزارشهایش را بر اساس اصول روزنامهنگاری و بدون دخالت دادن نظر شخصی تهیه کند.
