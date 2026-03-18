🔹روزهای سخت و طاقتفرسای امروز تنها مردم شریف ایران در داخل مرزها را متاثر نمیکند. ایرانیان در تبعید نیز از بحرانها و جنایتهای رژیم کودککش جمهوری اسلامی عمیقا تحت فشار هستند.
🔹در روزهای اخیر، در میانهی جنگ تمامعیار اسرائیل و آمریکا علیه ایران، و بهویژه پس از جنایت و قتلعامی که جمهوری اسلامی در دیماه ۱۴۰۴ مرتکب شد، من نیز همچون بسیاری دیگر از ایرانیان، بسیار کوشیدم راه چارهای بیابم. میخواستیم به جای غرق شدن در ناامیدی، و در واکنش به شوک بزرگی که این رژیم به همهی ما وارد کرد، اقدامی عملی انجام دهیم؛ اقدامی که بتواند به هر شکل ممکن از شر این رژیم منحوس بر سر مردم ایران بکاهد. شری که سایهی آن از شرق تا غرب جهان گسترده است.
🔹همانطور که مطلع هستید، تصمیم گرفتهام در راستای تنظیم و تدوین قوانین، با تیم حقوقی شاهزاده رضا پهلوی همکاری کنم. حدود ۵۰ سال پیش از دانشکدهی حقوق دانشگاه تهران فارغالتحصیل شدم و پس از آن بر مسند قضاوت در دادگستری نشستم. سپس سالها در دانشگاههای ایران تدریس کردم و در دانشگاههای سراسر دنیا سخنرانی کردم. همچنین دهها حرکت و انجمن مدنی را پایهگذاری یا همراهی کردم؛ از انجمن پاکسازی مین تا انجمن دفاع از حقوق کودکان، از کانون مدافعان حقوق بشر در ایران تا موسسهی زنان نوبل در غرب.
🔹از زمان آغاز تبعید نیز تلاش کردهام به هر نحو ممکن صدای مردم ایران را به جهان برسانم و از جنایتهای این حکومت کودککش پرده بردارم. با این همه، هیچکدام از این تلاشها، دینی را که به دانشکدهی حقوق و دانشی که آموختهام دارم، ادا نکرده است. من وظیفه دارم آنچه آموختهام را برای مردمم، در مسیر تحقق حقوق بشر و کرامت انسانی، به کار بگیرم.
🔹همکاری جدید من با این تیم حقوقی، با امید به برقراری حاکمیت قانون زیر چتر یک حکومت دموکراتیک و سکولار برای همهی مردم ایران شکل گرفته است.
🔹همانطور که پیشتر نیز بارها گفتهام، هیچ تلاشی برای سرنگونی جمهوری اسلامی به نتیجه نخواهد رسید مگر آنکه همبستگی و اتحادی فراگیر علیه این رژیم جنایتکار شکل بگیرد. امیدوارم همهی کسانی که در هر نقطهی این جهان برای اعتلای خیر و نابودی شر مبارزه میکنند، روزی دست در دست هم دهند تا در کنار یکدیگر در برابر ستم و نابرابری بایستند.
خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و ما رستگار
گمانه زنی ها درباره یک ترور هدفمند در زعفرانیه تهران