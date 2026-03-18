منوتو - ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که نیروهای این کشور ساعاتی پیش با استفاده از چندین بمب سنگرشکن ۵۰۰۰ پوندی، مواضع مستحکم موشکی جمهوری اسلامی در امتداد سواحل ایران و در نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار دادهاند.
بر اساس این گزارش، این حملات علیه پایگاههایی انجام شده که موشکهای کروز ضدکشتی در آنها مستقر بودهاند؛ موشکهایی که به گفته سنتکام، تهدیدی برای کشتیرانی بینالمللی در تنگه هرمز به شمار میرفتند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده تأکید کرده است که این عملیات با هدف کاهش خطر برای مسیرهای حیاتی دریایی و تضمین امنیت عبور و مرور کشتیها در این گذرگاه راهبردی انجام شده است.
Hours ago, U.S. forces successfully employed multiple 5,000-pound deep penetrator munitions on hardened Iranian missile sites along Iran's coastline near the Strait of Hormuz. The Iranian anti-ship cruise missiles in these sites posed a risk to international shipping in the... pic.twitter.com/hgCSFH0cqO-- U.S. Central Command (@CENTCOM) March 17, 2026
