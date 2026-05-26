ایندیپندنت - باشگاه النصر عربستان سعودی ویدیویی از کریستیانو رونالدو در حال طبلزنی و همراهی با تشویق هماهنگ هواداران پس از قهرمانی این تیم در لیگ عربستان سعودی منتشر کرد. النصر در دیدار پایانی ۴ بر ۱ ضمک را شکست داد و قهرمان شد.
رونالدو نیز با دو گل در این مسابقه، شمار گلهای دوران حرفهای خود را به ۹۷۳ رساند. این سیوهفتمین جام دوران حرفهای رونالدو و نخستین قهرمانی لیگ او از زمان قهرمانی با یوونتوس در سریآ ایتالیا در سال ۲۰۲۰ است.
باشگاه النصر عربستان سعودی ویدیویی از کریستیانو رونالدو در حال طبلزنی و همراهی با تشویق هماهنگ هواداران پس از قهرمانی این تیم در لیگ عربستان سعودی منتشر کرد.-- independentpersian (@indypersian) May 22, 2026
النصر در دیدار پایانی ۴ بر ۱ ضمک را شکست داد و قهرمان شد. رونالدو نیز با دو گل در این مسابقه، شمار گلهای دوران حرفهای... pic.twitter.com/QsViblfVIl
زمانبندی جدید نابودی اسراییل توسط رهبر جدید
عباس میلانی : آمریکا به مردم ایران پشت کرد