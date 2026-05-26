ایندیپندنت - مجتبی خامنهای، سومین رهبر جمهوری اسلامی روز سهشنبه پنجم خرداد با انتشار پیامی به مناسبت حج نوشت که اسرائیل تا ۱۵ سال دیگر وجود نخواهد داشت.
از زمان انتصاب مجتبی خامنهای به رهبری جمهوری اسلامی، هیچ صدا یا تصویری از او منتشر نشده است.
در پیام منتسب به مجتبی خامنهای با اشاره به گفتههای ۱۰ سال پیش علی خامنهای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، اسرائیل «رژیم متزلزل صهیونی و غده سرطانی» توصیف شده و آمده است: «اسرائیل به مراحل پایانی عمر منحوس خود نزدیک شده و به فضل الهی و مطابق با سخن قاطع و آیندهنگرِ ده سال قبل رهبر عظیمالشأن شهید قدساللهنفسهالزکیه، ۲۵ سال بعد از آن تاریخ را نخواهد دید، انشاءالله.»
این سخنان در حالی عنوان میشود که اسرائیل و آمریکا در یک سال گذشته در جریان دو جنگ، مقامهای عالیرتبه سیاسی و نظامی حکومت ازجمله علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، را کشتند، بخش بزرگی از برنامه هستهای جمهوری اسلامی را نابود و تاسیسات و زیرساختهای نظامی و اقتصادی ایران را بهشدت تضعیف کردهاند.
پای مجتبی در کفش خامنه ای، بازی پلیس بد و خوب در جمهوری اسلامی برای فرار رهبر جدید از مسئولیت توافق احتمالی
ایران اینترنشنال - دو نماینده عضو جبهه پایداری با انتقاد شدید از قالیباف و پزشکیان گفتند در متن توافق شده با آمریکا، خطوط قرمز مجتبی خامنهای رعایت نشده است.
امیرحسین ثابتی گفت با توافق هم دوباره جنگ میشود و ترور مقامات ادامه مییابد.
دلیل این مخالفتهای برنامهریزی شده چییست؟
دو نماینده عضو جبهه پایداری با انتقاد شدید از قالیباف و پزشکیان گفتند در متن توافق شده با آمریکا، خطوط قرمز مجتبی خامنهای رعایت نشده. امیرحسین ثابتی گفت با توافق هم دوباره جنگ میشود و ترور مقامات ادامه مییابد. دلیل این مخالفتهای برنامهریزی شده چییست؟گزارشی از مجتبا پورمحسن pic.twitter.com/4YDnOqEuOB-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) May 26, 2026
***
طبل زدن رونالدو برای در جشن قهرمانی النصر