ایران اینترنشنال - نجمه موسوی-پیمبری، از نزدیکان پرویز قلیچ‌خانی خبر داده که اسطوره فوتبال ایران پیش‌تر تصمیم گرفته بود پیکرش را به مراکز علمی اهدا کند: «پرویز قلیچ‌خانی، بر اساس باورهای شخصی خود تصمیم گرفته بود پیکرش را به مراکز علمی اهدا کند، به همین خاطر مراسم خاک‌سپاری برگزار نخواهد شد.»



او که با انتشار یک پیام صوتی، این خبر را اعلام کرد، گفت: «پرویز، به دلیل فروتنی و برای جلوگیری از زحمت دیگران، تمایلی به برپایی مراسم یادبود رسمی نداشت. با این حال، دوستداران او می‌توانند، برای بزرگداشت جایگاه مردمیِ پرویز قلیچ‌خانی در هر کجای جهان برنامه‌هایی داوطلبانه برگزار کنند.»



پرویز قلیچ‌خانی، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، شنبه دوم خرداد ۱۴۰۵، در ۸۱ سالگی در حومه پاریس درگذشت. او تنها بازیکنی بود که سه بار با تیم ملی، قهرمان جام ملت‌های آسیا شد. قلیچ‌خانی پس از انقلاب به فعالیت سیاسی و روزنامه‌نگاری در خارج از کشور روی آورد.