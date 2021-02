درحال حاضر رژیم درصدد محدود کردن دو سنخ (type) از مخالفین خود می‌باشد. الف: تودۀ معترض مردم و بازداشتن آنها در مخالفت به عملکرد رژیم. ب: افراد معترض درون سیستم و بازداشتن آنها در مخالف به برخی از عملکرد‌های رژیم. که این مخالفت منجر به محدود کردن تعدادی از جناح‌های خودی در روند سیاسی کشور شده است.

بازداشتن توده مردم معترض خارج از نظام در مخالفت با رژیم

در نوامبر سال ۲۰۱۹ پس از اینکه دولت در سیاست یارانه‌ای سوخت تغییری ایجاد کرد که موجب افزایش قیمت بنزین شد، اعتراضات گسترده‌ای در سراسر ایران آغاز گردید. (۵) رژیم برای فرونشاندن اعتراضات مردم به دو اقدام اساسی دست زد. نخست: بوسیله نیروهای امنیتی به سرکوب خشن مردم پرداخت و عده بسیاری را دستگیر و حتی بقتل رساند. با این حال سرعت اعتراضات بقدری شدید بود که تا آن زمان در تاریخ عمر جمهوری اسلامی سابقه نداشت، در نتیجه نیروهای امنیتی رژیم مجبور شدند برای حفظ نظام در عرض سه روز دست به کشتار تعداد زیادی از معترضان بزنند. (طبق گزارش سازمان عفو بین المللی تعداد کشته شدگان چند صد نفر و بنابر گزارش وزارت امور خارجه آمریکا بیش از هزار نفر برآورد شده است.) در ماه بعد از اعتراضات، دستگیری مخالفین ادامه داشت و هزاران نفر نیز دستگیر و راهی زندان شدند. (۶)

در طی جنبش سبز ۲۰۰۹ که مشروعیت نظام جمهوری اسلامی بطور کلی به چالش کشیده شد و زیر سئوال رفت شش هفته بعد از انتخابات ۱۲ ژوئن تعداد رسمی کشته شدگان ۳۰ نفر اعلام شد اما بعد‌ها این تعداد به ۸۰ نفر رسید (۷) و سپس در ادامه ناآرامیها تعداد بیشتری کشته شدند (۸) یکسال بعد از آغاز جنبش سبز در ماه ژوئن ۲۰۱۰، ده‌ها نفر از تظاهرکنندگان کشته و هزاران نفر دستگیر شدند. در اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ برخلاف سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ چندین صد نفر در عرض چند روز کشته شدند (۹) (اعتراضات سال به سال علیه نظام گسترده تر می‌شود و به همان نسبت نیروهای امنیتی دست به کشتار مردم می‌زنند)

دوم: رژیم در این شرایط دسترسی ایرانیان به اینترنت را قطع کرد تا جریان اطلاعات از داخل به خارج و بالعکس از میان برود. (۱۰) اینجا بود که رژیم بی پروا دست به کشتار مجدد و مستمر معترضین و مخالفین خود زد و به دلیل قطع ارتباط اینترنتی واکنش بین المللی دیر انجام گرفت. به سخنی دیگر از طرفی گروه‌ها و دولت‌های مدافع حقوق بین الملل قادر نبودند در برابر وقایع ایران واکنش واقعی و مناسب نشان دهند و از طرف دیگر ایرانیان به جزء به اطلاعات (مغرضانه) رسانه‌های دولتی به دیگر رسانه‌های آزاد دسترسی نداشتند. گرچه رژیم ایران سال‌ها است که برای ایجاد یک اینترنت داخلی (ملی) تلاش می‌کند با این وجود اقدام قطع اینترنت اولین نمونه موثر و کارساز رژیم در مورد ورود و خروج اطلاعات بود. گزارش شده است که رژیم برای این اقدام ۵ الی ۷ درصد سطح اتصال اینترنتی خود را باقی گذاشته بود. (۱۱)

در ژانویه سال ۲۰۲۰ آمریکا بعد از هدف قرار دادن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و کشتن او ایرانیان بار دیگر در سراسر کشور یه خیابانها سرازیر شدند. تعداد جمعیتی که برای عزاداری سلیمانی شرکت کرده بودند احتمالا به میلیونها نفر می‌رسید. انبود جماعت مردم که به خیابان آمده بودند، بسیاری انگیزه ملی گرائی (به دلیل کشته شدن یک فرمانده ایرانی توسط یک نیروی خارجی) و بخش دیگر انگیزه (مذهبی) داشتند (به دلیل کشته شدن یک فرمانده مسلمان از امت اسلام). رژیم اعتراضات مردم را هم از جهت انگیزه و هم تهدید، مدیریت کرد. (۱۲) با این حال این دوره همبستگی و اتحاد مردم با رژیم کوتاه بود و به معنای حمایت از رژیم بحساب نمی‌آمد. زیرا پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی که منجر به کشته شدن ۱۷۶ مسافر همراه با خدمه آن شد اعتراضات علیه رژیم بالا گرفت. (۱۳) اعتراضات ایرانیان و ابراز نارضایت آنها در واقع به دلیل اطلاعات ضد و نقیضی بود که رژیم در مورد سقوط هواپیما اعلام کرده بود. رژیم ابتدا ادعا کرد که سقوط هواپیما به دلیل نقض فنی رخ داده است. چند روز بعد فرمانده هوا فضای سپاه اعتراف کرد که یک سیستم دفاعی متعلق به ایران هواپیمای مسافربری را با یک موشک کروز آمریکا اشتباه گرفته است و آنرا اتفاقی سرنگون ساخت. (۱۴) صرف نظر از این روایت‌ها انبوه جمعیت مردم شرکت کننده در عزاداری سلیمانی و نیز اعتراضات ایرانیان نسبت به سرنگونی هواپیما نشان میدهد که نارضایتی از رژیم جنبه ملی گرائی دارد و ایرانیان در مورد یک جنگ بالقوه و پرهزینه دیگر نگران می‌باشند. در این مورد نیروهای امنیتی دگر بار در ژانویه ۲۰۲۰ علیه اعتراضات مردم دست به خشونت زدند، و بدنبال آن رژیم تلاش کرد که جریان اطلاع رسانی را مختل نماید اما بنظر نمی‌رسید که آنها اعتراضات مردم مربوط به سرنگونی هواپیما را همطراز با اعتراضات آنان در ماه نوامبر ارزیابی کرده باشند زیرا آنها به این واقعیت رسیده بودند که پرداخت هزینه‌های سیاسی و ضرر و زیان اقتصادی در قطع اینترنت بمراتب بیشتر از مزایای آن می‌باشد. (۱۵) با این حال رژیم یطور آشکار توانائی و اراده خود را از کاربرد خشونت با شدت بیشتری نشان داد. بدیهی است اگر در ماه‌های آینده رژیم با چالش‌های بیشتری از سوی مردم روبرو شود به احتمال زیاد نیروهای امنیتی برای دفاع و تثبیت رژیم از هیچ عمل خشونت باری دریغ نخواهند ورزید.

بازداشتن معترضین درون حکومتی مخالفت با برخی ازعملکرد‌های نظام

رژیم عزم خود را برای کنترل و محدود کردن (قدرت) مخالفین درون سیستمی خود جزم کرده است. شورای نگهبان که نهادی است جهت تائید صلاحیت نامزدان انتخاباتی در اواسط ژانویه ۲۰۲۰ نود نفر از مجموع ۲۴۷ کاندید انتخابات ماه فوریه مجلس را رد صلاحیت کرد. (۱۶) طبق گزارشات رسمی این افراد به دلایل "غیر سیاسی" رد صلاحیت شده بودند اما بدیهی است در میان آنها کسانی بودند که به دلایل سیاسی صلاحیت‌شان تائید نشده بود. (۱۷)

تعداد رای دهندگان در این دوره (یازدهم) بسیار کمتر از دوره‌های پیشین بود. اصولا هر چقدر تعداد رای دهندگان کمتر باشد به نفع تندروها و محافظه کاران می‌باشد که در واقع عناصر اصلی پایگاه‌های رژیم را تشکیل میدهند. رژیم با رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ضمن اینکه رقیبان احتمالی و مخالفان درون سیستمی خود (اصلح طلبان درون حکومتی) را از صحنه حذف می‌کند نشان میدهد که برای رای مردم هیچ ارزشی قائل نیست.

نمایندگان تندرو مجلس تلاش می‌کنند که شرایط را برای بقیه دورۀ دوم ریاست جمهوری حسن روحانی که در اواسط سال ۲۰۲۱ ریاست جمهوریش به پایان می‌رسد، سخت تر کنند. روحانی بعد از خروج ترامپ از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در ماه مه ۲۰۱۸ سرمایه سیاسی خود را در حال از دست دادن میبیند. بدیهی است که با از دست رفتن میراث سیاسی روحانی که مورد قبول نامزدهای عملگرای (ریاست جمهوری) سال ۲۰۲۱ بود آنها با موانع قابل توجهی در آینده روبرو خواهند شد.

بنظر می‌رسد که سید علی خامنه‌ای بیش از حد معمول در تصمیم گیریهای امنیتی و دفاعی روزمره کشور دخالت می‌کند. اگر چه خامنه‌ای معمولا نمایندگانی را برای شورای عالی امنیت ملی می‌فرستد اما او پس از مرگ قاسم سلیمانی بطور غیر مترقبه‌ای ریاست اضطراری شورای عالی امنیت ملی را بعهده گرفته است. (۱۸) آخرین باری که خامنه‌ای نماز جمعه را اقامه نمود، زمانی بود که بهار عربی جریان داشت. (۱۹) اما در ۱۷ ژانویه نماز جمعه تهران به امامت او برگزار گردید. باید توجه داشت زمانی که خامنه‌ای نماز جمعه را اقامه میکند زمانی است که رژیم با یک وضعیت بحرانی روبرو می‌شود. او از این مکان برای اعلام خط قرمز خود جهت خط دادن به نیروهای امنیتی استفاده می‌کند تا آنها همان کاری را انجام دهند که در سرکوب جنبش سبز انجام داده بودند.

نظارت مستقیم خامنه‌ای و مشارکت او در وقایع مختلف بعد از مرگ سلیمانی نشان می‌دهد که رژیم نسبت به تهدیدات داخلی و خارجی بسیار حساس شده است. این رژیم در حال حاضر از طرفی با فشار مخالفت‌های توده مردم و حتی مخالفین درون سیستمی خود روبرو است و از طرف دیگر فشار حداکثری ایالات متحده را تحمل میکند. با این حال نه تنها فشار حداکثری آمریکا منجر به تغییر رفتار رژیم نشده است بلکه رفتار آن را دوبرابر مشکل ساز کرده است.

گزینه‌ها و اقدامات احتمالی ایران علیه آمریکا

علیرغم اعتراضات مردم و ناآرامی‌ها بعید نظر می‌رسد تغییر اساسی در سیاست‌های داخلی و خارجی رژیم بوجود آید. (همانطور که پیش بینی می‌شد) ایران حاضر نبود با ترامپ بر سر میز مذاکره بنشیند. سیاست رژیم تهران آن بود که منتظر نتایج انتخابات ۲۰۲۰ شود. همچنین باید به این نکته توجه داشت که ایران درست است که در مورد ترور سلیمانی پاسخ نمادین به ما داد (حمله موشکی به پایگاهی در عراق بدون تلفات انسانی) اما از نظر رژیم این پاسخ، پاسخی درخور و مناسب نبوده است در نتیجه ایالات متحده آمریکا باید آماده پاسخ مناسب ایران در آینده باشد. یکی از پاسخ‌های زیرکانه آنها محدود کردن توانائی ما در منطقه می‌باشد. (۲۰)

بدیهی است جعبه ابزار تهدیدات ایران در مقابل ما بسیار محدود است و اگر چه ایران نمیتواند در حال حاضر بطور واقعی و اساسی قدرت آمریکا را به چالش بکشاند اما آنها می‌توانند با تهدید شرکای ما در منطقه همچنان دردسر ساز باشند. جعبه ابزار تهدیدات ایران بگونه‌ای طراحی شده است که به رژیم این فرصت را میدهد تا وازدگی خود را در مقابل آمریکا توجیه کند. اقدامات ایران شامل موارد زیر می‌باشد:

الف: انتشار اطلاعات نادرست از طریق رسانه‌های اجتماعی (و فضای مجازی) جهت تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی و دخالت در انتخابات (این گزارش به کمیته فرعی کنگره قبل از انتخاب بایدن به ریاست جمهوری آمریکا ارائه داده شده بود)

ب: حملات سایبری به افراد، سازمان‌ها و مراکز زیر ساخت آمریکا

ج: بسیج شبکه‌ای از نیروهای شبه نظامی از جمله سازماندهی ده‌ها هزار جنگجو در چندین کشور جهت حمله به نیروهای آمریکا و مراکز شرکای حافظ منافع آمریکا در منطقه و آدم ربائی

د: از سر گیری فعالیت‌های هسته‌ای

گزینه‌ها و اقدامات ایالات متحده آمریکا علیه ایران

۱۲ شرطی که وزیر امور خارجه (پیشین) آمریکا مایک پمپئو برای ایران گذاشته بود صرف نظر از اولویت داشتن بندهای این شروط نسبت به یکدیگر، از اهداف کلی او و خطوط حزبی فراتر میرفت. (۲۱) اما دولت فعلی (ترامپ) و آینده (بایدن) بدون تردید با موضوعات مطرح شدۀ شروط دوازده گانه پمپئو مانند برنامه هسته‌ای و موشکی ایران، مداخلات منطقه‌ای این کشور و حمایت آنها از گروه‌های تروریستی و شورشی روبرو خواهد شد. نکته مهم و قابل توجه در این است که متحدان اروپائی و شرکای منطقه‌ای ما موضوعات مذکور را چالش برانگیز می‌دانند.

بدیهی است آمریکا برای مقابله با این چالشها ابزار و راه حل‌های مناسبی در نظر دارد. یکی از این راه حل‌های موثر، رویکرد چند جانبه و چند لایه مبتنی بر واقعیات سیاسی فعلی ایران و خاورمیانه است و نه تعیین نظام آینده ایران. کنگره آمریکا می‌تواند با فشار وارد کردن به دولت به دستیابی به این اهداف یاری رساند. اگرچه مشروعیت نظام جمهوری اسلامی به وضوح آسیب جدی دیده است و نیز روز به روز بر نارضایتی مردم افزایش می‌یابد با این وجود سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال ایران باید بر اساس واقعیت پی ریزی شود. بدون تردید آمریکا باید خود را برای چند سناریو که ممکن است در آینده در ایران رخ دهد، آماده سازد. این سناریوها عبارتند از الف: ممکن است سقوط احتمالی رژیم با جایگزینی یک رژیم دموکراتیک دوست (طرفدار آمریکا) باشد. (البته احتمال این جایگزینی دمکراتیک در حال حاضر کم می‌باشد) ب: فرو پاشی رژیم و ایجاد یک رژیم اقتدارگر دیگر مانند دستیابی مجاهدین خلق به قدرت سیاسی (البته با کمک آمریکا- م) ج: دست یابی یک رقیبی قدرتمند به قدرت سیاسی با سابقه نگران کننده (۲۲) (مانند سپاه - م) د: جنگ داخلی و طولانی و خونین که باعث بی ثباتی بیشتر خاور میانه می‌گردد که دامنۀ آن به آسیای جنوبی و مرکزی نیز کشیده خواهد شد. در هر حال ایالات متحده آمریکا با رژیم جمهوری اسلامی و یا بدون آن باید از تامین صد درصد منافع آینده خود در منطقه مطمئن شود. دولت (ترامپ) سیاست حداکثر فشار آمریکا بر ایران را اتخاذ کرده است و مدعی است که به نتیجه خواهد رسید اما باید توجه داشت که این یک سیاست تاکتیکی (راهبردی خرد) است و نه یک سیاست استراتژیک (راهبردی کلان) (۲۳) کنگره باید دولت را دربارۀ چگونگی موفقیت سیاست حداکثر فشار بر روی ایران پاسخگو نماید (۲۴) اعمال سیاست تحریم علیه ایرانیان ضمن کمبود کالاهای اساسی و محصولات پزشکی، باعث فعالیت هسته‌ای دوباره ایران می‌شود. (۲۵) در این شرایط بدیهی است که در صورت تشدید فعالیت هسته‌ای ایران، ایالات متحده آمریکا باید گزینه‌های متناسب و مطابق اهداف استراتژیک خود را بکار گیرد. دولت ترامپ علاوه بر اقدام غافلگیرانه و غیر قابل تناسب مبنی بر قتل قاسم سلیمانی و تعهد به اعزام نیروهای بیشتر در منطقه به اقدامات ایران پاسخ داد در حالیکه استقرار نیروهای بیشتر در منطقه که ماموریت عملیاتی آنها نامشخص می‌باشد نه تنها نمیتواند مانع از اقدامات ایران شود بلکه اهداف بیشتری را برای انجام عملیات تلافی جویانه نا متقارن جهت آسیب رساندن به نیروهای ما ایجاد میکند. به عبارت دیگر هنگامیکه خطوط قرمز آمریکا بطور واضح بیان نگردد اعزام نیرو برای عمل بازدارندگی دشمن کافی نیست. ایالات متحده آمریکا باید توانائی‌های ایرانی- نیابتی و اقدامات پنهان نیروهای شبه نظامی ایران و تاسیسات راداری مرتبط با پروژه‌های موشکی این کشور را شناسائی کند و با احتیاط آنها را مورد هدف قرار دهد.

اقدامات ایالات متحده آمریکا علیه ایران در صورتی موثر واقع می‌شود که مانند یک عمل جراحی (قلب) با دقت انجام گیرد تا ایران پیام ما را بطور واضح دریافت کند. بدون تردید آمریکا از توانائی‌های متعارف برای مقابله با هرگونه اقدامات مستقیم و غیر مستقیم ایران، در دریا، خشکی و در مجاورت مناطقی که منافع ما را پوشش میدهند، برخوردار است. در صورت تشدید اقدامات ایران علیه ایالات متحده آمریکا ممکن است ما مجبور شویم با ایجاد جنبشی (kinetic) به مقابله رژیم بپردازیم. (ایجاد یک جنبش از طریق ایادی و سازمان‌های مدافع منافع آمریکا مانند سلطنت طلبان، مجاهدین، شورای گذار و امثالهم در خارج از کشور) البته این جنبش باید در راستای دستاوردهای استراتژیک آمریکا قرار داشته باشد و بطور تدریجی انجام گیرد.

با توجه به تحولات اخیر، اشتهای ایران برای مذاکره (با دولت ترامپ) بسیار کم می‌باشد اما با این وجود آمریکا می‌تواند سیگنال‌های روشنی برای تعامل و پیدا کردن یک راه حل دیپلماتیک جدی جهت جلوگیری از درگیری به ایران نشان دهد. در حال حاضر سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال ایران به شدت متکی به تحریم هاست. به عبارت دیگر تحریم‌ها ابزاری برنده برای دستیابی آمریکا به اهدافش می‌باشد. اما باید توجه داشت که تحریم‌ها در صورتی موثر می‌باشد که ما از سایر امکانات خود بهره برداری کنیم (متحدین اروپائی و شرکای منطقه) همچنین اگر از فشار حداکثری بیش از حد استفاده کنیم ضمن اینکه این سیاست کارائی خود را از دست میدهد باعث می‌گردد که ایران انگیزه‌ای برای تعامل و تغییر سیاست خود نشان ندهد. (۲۶) همانطور که پیش تر اشاره شد ایالات متحد آمریکا از طرفی باید در نظر داشته باشد که به ایران پیامی روشن و منسجم بدهد و آنچه را که از آنها انتظار دارد بیان دارد و از طرف دیگر به آنچه که ایرانیان از ما میخواهند توجه کند. این تعامل می‌بایست در چارچوب یک طرح واقع بینانه انجام گیرد و از اتخاذ مواضع حداکثری خودداری گردد. در غیر اینصورت ممکن است ایران تصور کند که آمریکا میخواهد آنها کاملا تسلیم خواسته‌های ما شوند.. تاریخ ملت‌ها بویژه ایرانیان نشان داده است که جنگ را بر تسلیم ترجیح می‌دهند.

سوم: برای تدوین یک توافق نامه پایدار و قابل دستیابی (و یا مجموعه‌ای از توافقات) ایالات متحد آمریکا باید نقاط تفاهم احتمالی با ایران را همراه با خطوط قرمز خود مشخص کند. این تشخیص می‌تواند با تفاهم در زمینه‌های اجماع درون رژیم مانند یک برنامه موشکی جهت تامین نیازمندیهای دفاعی ایران و با استفاده از شکاف‌های موجود در سیستم حکومتی آنها عملی گردد. (۲۷) در مورد موضوعات ویژه مانند برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران (شامل برد موشک‌ها، آزمایش و گسترش آنها و نیز گروه‌های تروریستی شبه نظامی) می‌توان به یک نتیجه قابل قبول و جامع رسید که تمام چالش‌های ایران را پوشش دهد. (۲۸)

توافق با ایران فرصت بیشتری برای آمریکا ایجاد میکند تا روی موضوع رقبای استراتژیک و قدرتمند خود تمرکز کند. با این حال تنوع موضوعاتی که آمریکا در صدد حل آنها است همراه با جنبه‌های پیچیده و فنی پرونده هسته‌ای و موشکی ایران باعث می‌شود که دستیابی به چنین توافقی سخت مسئله ساز و زمان بر باشد. بویژه در این مورد سئوالاتی وجود دارد مبنی بر اینکه جنبه‌های چنین توافقی نامه‌ای چگونه باید اجرا شود و نقش شرکا و متحدان ما در منطقه چیست. ایالات متحده آمریکا در گزینه دوم خود می‌تواند با جدا سازی موضوعات مهم به حل مسائل بپردازد. بدیهی است که آمریکا در این مورد باید با شرکاء خود گام به گام و به طور موازی همراه و همگام شود.

بدون تردید و در صورت دستیابی به یک توافق واحد (یا مجموعه‌ای از توافقات) در نهایت نیز نمی‌توان پاسخگوی برطرف کردن نگرانی‌های ایالات متحد آمریکا با جمهوری اسلامی باشیم.

