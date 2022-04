مجموع هزینه‌های نظامی جهانی در سال ۲۰۲۱ حدود ۰/۷ درصد افزایش یافت و به ۲۱۱۳ میلیارد دلار رسیده است. بر اساس داده‌های جدید مربوط به هزینه‌های نظامی جهانی ۵ کشور آمریکا، چین، هند، بریتانیا و روسیه در سال ۲۰۲۱ در مجموع ۶۲ درصد از هزینه‌های نظامی را به خود اختصاص دادند.

جمهوری اسلامی ایران در بین ۱۵ کشوری است که در سال ۲۰۲۱ بودجه نظامی خود را افزایش داد.

Who were the 5 largest military spenders in 2021?



1) USA🇺🇸

2) China🇨🇳

3) India🇮🇳

4) UK🇬🇧

5) Russia🇷🇺



Together they accounted for 62% of world military

spending. New SIPRI data out now ➡️ https://t.co/9dsFAulApR pic.twitter.com/7mP3Yfo6gh