• این آسیب در تصاویر تهیه‌شده پیش‌از ۳۰ اردیبهشت وجود ندارد، پس ممکن است با حمله پهپادی چهارم خرداد به پارچین مرتبط باشد

ایندیپندنت فارسی ـ مژگان غفاری شیروان - بررسی تصاویر ماهواره‌ای جدید از مجتمع نظامی پارچین نشان می‌دهد در هفته‌های اخیر سقف فلزی یکی‌از انبارهای این مرکز سوراخ شد و به داخل فرو رفته است و از آن‌جایی که این آسیب در تصاویر تهیه‌شده پیش‌از ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ وجود ندارد، ممکن است با حمله پهپادی ۲۵مه (چهارم خرداد) مرتبط باشد.

اینتل‌لب، شرکت اسرائیلی ارائه‌دهنده خدمات اطلاعاتی براساس تصاویر ماهواره‌ای، روز دوشنبه، ۱۶ خردادماه، با انتشار تحلیلی درباره یک تصویر ماهواره‌ای جدید از مرکز نظامی پارچین، در حساب توییتر خود نوشت: «بررسی‌های جدید براساس تحلیل اطلاعاتی تصاویر (IMINT) سازه آسیب‌دیده‌ای را در مجتمع نظامی پارچین نشان می‌دهد که ممکن است با حمله پهپادی ۲۵مه (چهارم خرداد) منطبق باشد. به‌نظر می‌رسد سقف فلزی یک انبار از سمت شرق سوراخ شده و بخشی از آن به داخل فرو رفته است. تا پیش از ۲۰ مه (۳۰ اردیبهشت) هیچ آسیبی در این سازه مشاهده نشده است.»

New IMINT observations reveal a damaged structure at #Parchin Military Complex which may coincide with May 25th "Drone Attack".The metallic roof of one warehouse seems to have been punched from the East leaving a section torn inward. No damage was observed prior to May 20th.#Iran pic.twitter.com/OiFQx5BiIu