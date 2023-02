افشای این روابط به تحقیق کنگره آمریکا در این رابطه منجر شد که نتیجه آن در سال 1987 تحت عنوان: «گزارش کمیته تاور/ The Tower Report Commission منتشر شد.

در کنار آن، مک فارلین خاطرات خود را تحت عنوان «اطمینان ویژه/Special Trust » منتشر کرد. بخش عمده ای از این خاطرات به ایران ارتباط دارد و و به جزئیات بیشتری به روابط پنهان بین دستگاه ریگان با خمینی و رهبران حزب جمهوری اسلامی، آقایان رفسنجانی و خامنه ای پرداخته است.

شاید بشود گفت که مهمترین بخش آن برای مردم ما، قسمتی است که دیوید کیمچی، پیام رهبران درون ایران را به او می رساند که حاضر هستند که در مقابل حمایت آمریکا، خمینی را از طریق زه رکش کردن به قتل برسانند. البته نامی از این رهبران نبرده است. ولی نیازی زیادی هم نیست که اسم برده شود. چرا که می دانیم که نزدیکترین افراد به اقای خمینی کسانی جز آقایان رفسنجانی و خامنه ای نبوده اند که هم امکان چنین قتلی را داشته اند و هم اینکه تنها کسانی بودند که از این قتل سود می بردند.

در صفحات 20-21، این کتاب، بعد از اینکه دیوید کیمچی از روابط پنهانش با طرفهای ایران در مورد گروگانهای آمریکایی در لبنان صحبت می کند، می بینیم که چگونه پیشنهاد زهر کش کردن خمینی را با مک فارلین در میان می گذارد:

"می دونی، رفیق،" بگونه ای معنی دار گفت "چیزها در بعضی موارد می تواند خشن شوند."

"خب، بله، در خاورمیانه اغلب اینگونه می شوند،" صریحا جواب دادم.

"منظورم" بگونه ای مکارانه گفت، "چی میشود اگر خمینی بمیرد؟"

به او نگاه کردم. "آیا در مورد پیر شدن صحبت می کنی یا چیزهای دیگری که کمتر بصورت دلیل طبیعی (مرگ)؟" من پرسیدم.

"خب، شاید از یک طریق یا طریق دیگری به آن (مرگ) سرعت بخشیدن."

گفتگو ادامه می یابد و در ادامه مک فارلین می گوید:

" منظورش کاملا معلوم بود که چیست. "دیوید،" قویا گفتم، "ما نمی توانیم، همکار در هر چیزی با این ماهیت باشیم. تمام. می فهمی چی می گم؟"

"بله، بله،" او گفت و سرش را تکان داد، "اما چی می شود اگر فردی به آن (مرگ) سرعت ببخشد؟"

گفتگو و از یک طرف اصرار و از طرف دیگر انکار ادامه می یابد و در آخر کار مک فارلین می گوید:

"دیوید، من را بفهم، ما نمی توانیم در پروژه تو با هدف ترور خمینی شرکت کنیم." (3)

بنا بر گزارش واشنگتن پست، مک فارلین در برنامه 60 دقیقه با جزئیات بیشتری در باره چگونگی زهر کش کردن خمینی پرداخت:

« در یک مصاحبه در برنامه 60 دقیقه تلویزیون سی بی اس که امشب پخش خواهد شد، مک فارلین با جزئیات بیشتری از کتاب خود در مورد پیشنهاد کیمچی پرداخته است: " راهی بود که تدریجا سم را وارد غذایی که خمینی مصرف می کرد، بکنیم." »

In an interview to be broadcast on CBS-TV's "60 Minutes" program tonight, McFarlane expands on the book saying Kimche told him "there was a way of gradually infusing poison, that {Khomeini} would consume presumably in food." (4)

اینکه چرا دولت ریگان با قتل مخالفت کرده را توضیح نمی دهد، ولی معلوم است که آنها خمینی را ترجیح می دادند، چرا که ایشان بنا را بر این گذاشته بود که جنگ بیست سال هم طول بکشد ایستاده ایم و البته ادامه جنگ، بنا بر قول آلن کلارک در دادگاه ماتریکس چرچیل، بسود منافع عظیم غرب بود:

«ادامه جنگ ایران و عراق به نفع عظیم غرب بود و...(جنگ) هر قدر طولانی تر میشد (برای ما) بهتر بود.» (5)



باز همین سیاست ادامه جنگ و ایجاد تنش در خلیج فارس بود که بهای نفت را که انقلاب ایران و با شوک دوم نفتی که بنی صدر معمار آن بود را به از 34 دلار (به ارزش امروز، حدود 150 دلار) رسانده بود به حدود 7-8 دلار کاهش داده بود و بهانه لازم برای ورود ناوگان آمریکا به خلیج فارس را فراهم کرده بود.

بنا بر این همانگونه که می بینیم، بنا بر قاعده قدرت، آقایان خامنه ای و رفسنجانی که با استفاده از ضعف ایشان که کشش شدید به قدرت بود، هم مانع شد بودند که جنگ در خرداد 60 به پایان برسد و هم با کودتای خرداد 60، انقلاب را به ضد انقلاب تبدیل کرده بودند، برای آنکه قدرت از دست آنها خارج نشود و به علت عدم پایه مردمی، نیاز به حمایت آمریکا داشتند.

در پایان لازم به یاد آوری است که با وجودی که انجام این دو تحقیق برای یاد آوری به خانم فائزه هاشمی بود که دست از غسل تعمید، فردی که نقشی اساسی در تبدیل انقلاب به ضد انقلاب و متوحل کردن بهار آزادی و مردمسالاری بعد از انقلاب، به استبدادی سرکوبگر تر از استبدادی که سبب ساز انقلاب شد بر دارند، بلکه، هدف اصلی آن نور انداختن در بخشهایی از تاریخ انقلاب است که در تاریکی نگاه داشته شده است. اینگونه، نسل جوان که بیش از هر چیز قربانی جعل و تحریف و سانسور همه طرفه تاریخ انقلاب است و اینگونه همه کاسه کوزه ها را بر سر انقلاب می شکند و در نتیجه سلطنت دیکتاتوری پهلوی، که سبب ساز انقلاب شد (بدون استثناء، مسئول اول هر انقلابی در طول تاریخ، همان استبدادی است که انقلاب بر علیه آن انجام می شود. نسل جوان این واقعیت را هم اکنون و در زندگی روزانه خود می تواند ببیند.) و 50 سال قانون اساسی مشروطه را تعطیل کرد، دو قورت و نیمش هم باقی باشد و دوران طلایی از استبدادی و جامعه ای که نیمی از آن زیر خط فقر زندگی می کردند و 97 درصد دهکده ها که بیشترین جمعیت را در خود جا می داد، فاقد برق و آل لوله کشی بودند رسم می کنند.



نسل جوان نیاز دارد بداند که انقلاب 57 با وجود کمبودهای بسیارش و فجایعی که روحانیت ذوب شده در قدرت بر جامعه تحمیل کرد، به یک موفقیت عظیم تاریخی دست یافت و آن ویران کردن ستون پایه سیاسی استبداد تاریخی در وطن که همان سلطنت است می باشد. از دیگر نتایج عظیم این انقلاب، بی اعتبار شدن ستون پایه فرهنگی استبداد تاریخی، که همان روحانیت قدرت طلب سراپا مادیت؛ که تا زمانی که استبداد سلطنتی بر قدرت بود،اکثریت جامعه قادر به دیدن آن نبود می باشد.

اینگونه نسل جوان در شفافیت کامل می تواند ببیند که سرنوشت محتوم او مانند پاندول از یک استبداد به طرف استبداد دیگری رفتن نیست و تکرار دوباره تراژدی و اینبار بصورت بصورت کمدی. بلکه خارج شدن از این دو ستون پایه می باشد. در این رابطه مهمترین نقش جریان مردمسالاری و آزادی و استقلال در راستای استقرار جمهوری شهروندان ایران، روشنگری می باشد.

https://news.gooya.com/2023/02/---669.php?fbclid=IwAR0xJmDZI_jcDJcOT-yJmo_qXkbLt9nw9Wjuho4b-CKsimkSDz_mHGaQ-4E

روزنامه انقلاب اسلامی شماره 551. 9 خرداد 1360

Special Trust, Robert C. Mc Farlane, Cadell &Davies, New York. P. 20-21

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1994/09/11/reagan-ex-aide-details-start-of-iran-contra-in-book/bf708d50-35a9-4fd5-9639-97984005c080/

https://www.counterfire.org/article/made-in-britain-tory-profiteering-from-iran-iraq-war/