پزشکیان در دیدار با پوتین خواستار نهایی شدن توافق ساخت نیروگاه هسته‌ای جدید شد

ایران اینترنشنال - مسعود پزشکیان در جریان سفر به روسیه، در دیدار با ولادیمیر پوتین گفت که تهران و مسکو می‌توانند توافقات ساخت نیروگاه هسته‌ای جدید در ایران را نهایی کنند. پوتین در این دیدار تاکید کرد که مسائل دو‌جانبه دو کشور، تحت کنترل علی خامنه‌ای است.

پوتین پزشکیان را یکساعت معطل کرد

یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت در سفر پزشکیان به مسکو برای دیدار با ولادیمیر پوتین، به او و هیئت همراهش اعلام شد پوتین آماده ملاقات نیست و آن‌ها باید یا منتظر بمانند یا به هتل برگردند. در پی این مسئله پزشکیان مجبور شد به بهانه نماز به هتل برود و مجددا به کاخ کرملین برگردد.

رییس دولت جمهوری اسلامی در دیدار جمعه ۲۸ دی ماه خود با رییس‌جمهوری روسیه در مسکو گفت که مراحل اجرایی نیروگاه هسته‌ای «به خوبی پیش می‌رود» و «توافقات در این باره امروز امضا خواهد شد».

پزشکیان جزییاتی درباره ساخت نیروگاه در ایران به وسیله روسیه ارائه نکرد.

مسعود پزشکیان که به مسکو سفر کرده است، در مراسمی به همراه ولادیمیر پوتین توافقنامه همکاری جامع جمهوری اسلامی و روسیه را امضا کردند. پیش از این مراسم،‌ پزشکیان و پوتین دیدار و گفت‌وگو کرده و بر توسعه روابط تهران و مسکو تاکید کردند. pic.twitter.com/8KagqfM9wk -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 17, 2025

سال ۱۳۹۳ و در سفر علی‌اکبر صالحی، رییس وقت سازمان انرژی اتمی در دولت حسن روحانی به مسکو، قرارداد ساخت دو نیروگاه اتمی جدید به وسیله روسیه در بوشهر، امضا شد.

ساخت نیروگاه اتمی ایران در بوشهر (نیروگاه بوشهر-۱) به دست روس‌ها چند دهه طول کشید.

از سوی دیگر صالحی سال ۱۴۰۰ گفته بود عملیات روسیه برای ساخت دو نیروگاه در ایران شروع شده اما: «۵۰۰ میلیون یورو به روس‌ها بدهکاریم و برای نیروگاه بوشهر-۱ هنوز پول سوخت را به روس‌ها نداده‌ایم.»

خبرگزاری فارس پیش از این نوشت نیروگاه اتمی بوشهر که با انرژی هسته‌ای به تولید برق می‌پردازد، تنها حدود یک درصد برق کشور را تولید می‌کند.

وزیر نیرو نیز تایید کرده است که این میزان کمتر از دو درصد است.

امضای توافق‌نامه «مشارکت استراتژیک»

پوتین گفت که در سفر پزشکیان، توافق‌نامه «مشارکت استراتژیک» ایران و روسیه امضا خواهد شد.

مسعود پزشکیان در سفر به مسکو و دیدار با ولادیمیر پوتین در کاخ کرملین، خطاب به او گفت که ارتباط جمهوری اسلامی با روسیه «حساس و حیاتی» است. او افزود: «در این مسیر محکم ایستاده‌ایم.» pic.twitter.com/7wLGXpjDmE -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 17, 2025

او تاکید کرد روابط تجاری و اقتصادی دو کشور باید تقویت شود.

کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، خبر داده بود این معاهده (توافق‌نامه مشارکت استراتژیک ایران و روسیه) ۴۷ ماده دارد و همه زمینه‌های همکاری دوجانبه را در بر می‌گیرد.