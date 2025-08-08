بی بی سی فارسی - در روزهایی که جامعه ایران از درون می‌جوشد؛ از ترس جنگ گرفته تا خشم ناشی از محدودیت‌ها و فشارهای سیاسی و اجتماعی، از اندوه تبعید برای مهاجران تا بار فراموش‌نشدنی زخم‌های نسلی، شنیدن دیدگاههای گابور ماته، درباره تروما می تواند روشنگرانه و التیام بخش باشد.

گابور ماته؛ پزشک، نویسنده و روان‌درمانگر سرشناسیست که تحقیقات و یافته‌هایش درباره تروما، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. او که خود بازمانده‌ خانواده‌ای یهودیست که از هولوکاست نجات یافته‌، سال‌هاست درباره‌ پیوند میان دردهای روانی و بیماری‌های جسمی می‌نویسد؛ از اعتیاد و افسردگی، تا بیماری‌های خودایمنی.

در این گفت‌وگوی ویژه برای بی‌بی‌سی فارسی، از او می‌پرسم که تروما دقیقا چیست؟ آیا فقط تجربه‌ای فردیست یا جامعه هم می‌تواند زخمی شود؟ آیا می‌توان رفتار خشونت‌آمیز برخی افراد در ایران علیه مهاجران افغان پس از جنگ اخیر را نشانه‌ای از تروماهای درمان‌نشده آنهاست؟ و آیا می‌توان امیدوار بود که این رنج‌های ممتد، روزی به بیداری جمعی منجر شوند؟

گابور ماته در آغاز گفت‌وگو، در تعریف خود از تروما می‌گوید: «تروما از واژه‌ای یونانی به‌معنای "زخم" گرفته شده؛ اما اینجا منظور ما زخم جسمی نیست، بلکه زخم روانی است. تروما یعنی زخمی که هنوز التیام نیافته است. مهم است بدانیم تروما آن چیزی نیست که برای ما اتفاق افتاده، بلکه آن تغییری است که درون ما، به‌واسطه‌ آن اتفاق شکل می‌گیرد.»

«فرض کنید ضربه‌ای به سرم بخورد؛ خود ضربه تروما نیست، بلکه عوارضی مثل آسیب مغزی یا سردردی که برجا می‌گذارد، تروماست. خیلی‌ها هر درد یا سختی را تروما می‌نامند، اما این دو همیشه یکسان نیستند؛ هر تجربه‌ تروماتیک سخت و دردناک است، اما هر تجربه‌ سختی الزاماً منجر به تروما نمی‌شود.»

اما این زخم‌های روانی درمان‌نشده، چطور خود را نشان می‌دهند و نشانه‌هایشان چیست؟

او معتقد است: «تروما می‌تواند در جنبه‌های مختلف زندگی انسان بروز کند. گاهی در نگاه فرد به خودش: اگر نسبت به خودتان احساس بدی دارید، اگر از وجودتان شرمگینید، این معمولاً نشانه‌ای از تروماست. گاهی به شکل بیماری‌های جسمی ظاهر می‌شود؛ مانند بیماری‌های خودایمنی و برخی مشکلات پوستی و عصبی. گاهی هم به شکل اختلالات روانی مثل افسردگی، اضطراب یا روان‌پریشی و مشکل در تمرکز بروز می‌کند. گاهی هم خودش را به شکل اعتیاد و رفتارهای وسواس‌گونه نشان می‌دهد.»