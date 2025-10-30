Thursday, Oct 30, 2025

صفحه نخست » حکایت قورباغه ها و لک لک ها و حضور دیپلمات‌های آمریکایی در نماز جمعه تهران

fridayP.jpg

ویدئویی از حضور دیپلمات‌های آمریکایی در نماز جمعه تهران، ۹ روز قبل از گروگان‌گیری اتباع امریکایی



حکایت قورباغه ها و لک لک ها

مارها قورباغه‌ها را می‌خوردند و قورباغه‌ها از این نابسامانی بسیار غمگین بودند تا اینکه قورباغه‌ها علیه مارها به لک‌لک‌ها شکایت کردند.

لک‌لک‌ها تعدادی از مارها را خوردند و بقیه را هم تار و مار کردند و قورباغه‌ها از این حمایت شادمان شدند!
طولی نکشید که لک‌لک‌ها گرسنه ماندند و شروع کردند به خوردن قورباغه‌ها.

قورباغه‌ها ناگهان دچار اختلاف دیدگاه شدند!

عده‌ای از آنها با لک‌لک‌ها کنار آمدند و عده‌ای دیگر خواهان بازگشت مارها شدند.

مارها بازگشتند ولی این بار، همپایِ لک لک‌ها شروع به خوردن قورباغه‌ها کردند!

حالا دیگر قورباغه‌ها متقاعد شده‌اند که انگار برای خورده شدن به دنیا آمده‌اند

ولی تنها یک مشکل برای آنها حل نشده باقی مانده است، اینکه نمی‌دانند توسط دوستانشان خورده می‌شوند یا دشمنانشان؟!
***

goftar30-2.jpg
انتصاب بی سر و صدای احمد وحیدی

