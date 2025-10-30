



ویدئویی از حضور دیپلمات‌های آمریکایی در نماز جمعه تهران، ۹ روز قبل از گروگان‌گیری اتباع امریکایی

Dear New Yorkers,



Keep this image in mind as you go to the polls.



Appeasing radicals never pays.



If you give an inch, they'll take a mile.



pic.twitter.com/OAGkbs7dGK





حکایت قورباغه ها و لک لک ها

مارها قورباغه‌ها را می‌خوردند و قورباغه‌ها از این نابسامانی بسیار غمگین بودند تا اینکه قورباغه‌ها علیه مارها به لک‌لک‌ها شکایت کردند.



لک‌لک‌ها تعدادی از مارها را خوردند و بقیه را هم تار و مار کردند و قورباغه‌ها از این حمایت شادمان شدند!

طولی نکشید که لک‌لک‌ها گرسنه ماندند و شروع کردند به خوردن قورباغه‌ها.



قورباغه‌ها ناگهان دچار اختلاف دیدگاه شدند!

عده‌ای از آنها با لک‌لک‌ها کنار آمدند و عده‌ای دیگر خواهان بازگشت مارها شدند.



مارها بازگشتند ولی این بار، همپایِ لک لک‌ها شروع به خوردن قورباغه‌ها کردند!

حالا دیگر قورباغه‌ها متقاعد شده‌اند که انگار برای خورده شدن به دنیا آمده‌اند



ولی تنها یک مشکل برای آنها حل نشده باقی مانده است، اینکه نمی‌دانند توسط دوستانشان خورده می‌شوند یا دشمنانشان؟!

