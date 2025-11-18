آیا نامه پزشکیان به بن سلمان فقط حاوی "قدردانی" بوده است؟

دویچه وله - در آستانه دیدار بن سلمان و ترامپ، پزشکیان نامه‌ای برای او فرستاد؛ نامه‌ای که دولت آن را صرفاً "قدردانی" بابت همکاری در حج می‌خواند. اما زمان ارسال و تحرکات دیپلماتیک اخیر، پرسش‌هایی جدی درباره مضمون واقعی آن برمی‌انگیزد.

خبرگزاری رسمی عربستان سعودی روز دوشنبه ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان) گزارش داد که مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، پیامی مکتوب برای محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور ارسال کرده است؛ پیامی که علی‌رضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت ایران، در دیدار با عبدالعزیز بن سعود بن نایف، وزیر کشور عربستان، به وی تحویل داد.

این ارسال پیام در زمانی صورت گرفت که ولیعهد سعودی راهی واشنگتن بود تا به دعوت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، دیداری رسمی با او داشته باشد؛ دیداری که بر اساس بیانیه دربار سعودی، قرار است بر "روابط دوجانبه، تقویت همکاری‌ها و مسائل دارای اهتمام مشترک" متمرکز باشد.

زمان ارسال این نامه، در آستانه یکی از مهم‌ترین سفرهای خارجی بن سلمان در سال‌های اخیر، از همان ابتدا زمینه گمانه‌زنی‌ها را فراهم کرد. آیا پیام تهران حامل سیگنالی سیاسی به ریاض و واشنگتن است، یا صرفاً محتوایی اداری و تشریفاتی دارد؟

روایت دولت: تشکر بابت همکاری در بازگشت حجاج

ساعاتی پس از انتشار خبر در رسانه‌های سعودی، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، در نشست خبری روز سه‌شنبه ۲۷ آبان (۱۸ نوامبر) توضیح داد که مضمون پیام "تشکر ویژه" رئیس جمهوری ایران از عربستان بوده که به گفته او، بابت همکاری مقام‌های سعودی در "بازگشت حجاج ایرانی در سال گذشته" همزمان با آغاز جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل انجام شده است.

مهاجرانی همچنین تأکید کرد که این پیام شامل قدردانی از "تسهیل امور حج در سال جاری" و نیز "تأکید بر تقویت همکاری‌ها و ارتباطات دو کشور" بوده است.

با این حال، این توضیح بیش از آنکه ابهامات را رفع کند، پرسش‌های تازه‌ای ایجاد کرده است. این پرسش که چرا رئیس جمهوری ایران باید یک سال پس از بازگشت حجاج، و دقیقاً در آستانه سفر حساس بن سلمان به واشنگتن، چنین نامه‌ای ارسال کند، برای ناظران امری توضیح‌ناپذیر است. حاشیه‌ی زمان در دیپلماسی گاه معنایی بیش از متن را منتقل می‌کند.