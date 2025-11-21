Friday, Nov 21, 2025

صفحه نخست » ایرانی‌های وارداتی؛ تلاشی برای ایجاد جمعیتی کم‌مطالبه، مطیع و گوش به فرمان

hajizadeh.jpgمرضیه حاجی هاشمی

با دوستی جمعیت شناس به گفتگو نشسته بودیم که بر این باور بود، آنچه در ایران در حال رخ دادن است، یک سیاست جمعیتی است؛ نه یک بی‌سیاستی و بی‌تدبیری جمعیتی و بی‌مبالاتی در زمینه مهاجرت! وی با بررسی‌هایی که انجام داده بود، به این نتیجه رسیده بود، یک سیاست پنهان جایگزینی جمعیت به صورت تدریجی در حال اجراست که به نظر می‌رسد، هنوز بخش‌هایی از حاکمیت نیز به طور دقیق از آن مطلع نیست و گاه از گوشه و کنار، نمایندگانی اعتراضاتی در این زمینه دارند.

او معتقد بود که برعکس آنچه به عموم جامعه القا می‌شود، آنچه در مورد مهاجرت بی‌رویه افغان‌ها در حال وقوع است، در راستای همان سیاست انواع حمایت‌ها از گروه‌های مختلف در منطقه است تا حامیان ایدئولوژیک «جمهوری اسلامی» در سراسر جهان اسلام گسترش یابند و نفوذ عمیق‌تری پیدا کنند، حامیانی که خود را کاملاً وام‌دار و تحت امر و گوش به فرمان این ایدئولوژی می‌دانند.

به باور او در این سیاست، ابتدا هجوم اتباع یا بهره‌وری آنها از انواع امکانات و منابع کشور بی‌تدبیری جلوه داده می‌شود تا انبوهی از صداهای معترض برخیزد. سپس به بهانه پاسخ به اعتراضات و مطالبه‌ها در زمینه مهاجرت بی‌رویه یا بهره‌گیری از امکاناتی چون مدارس، دانشگاه‌ها، املاک و ... مسأله ساماندهی و قانونی کردن این امور مطرح و در گام بعدی، حضور و نفوذ آنها قانونمند و ضابطه‌مند شود و پس از مدتی بدون اینکه معترضان متوجه باشند، به امری قانونی، بدیهی و غیر قابل اعتراض تبدیل شود.

آنچه که این دوست جمعیت شناس بدان معتقد است و منتهی به جایگزینی آرام جمعیت و تغییر در بافت جمعیتی کشور می‌شود، می‌تواند با این هدف صورت گیرد که جمعیتی کم سواد، کم اطلاع، مطیع، بدون آگاهی‌های سیاسی و با اطلاع کم از تحولات بین المللی روز دنیا، کم توقع و قانع و تابع، مانند ترکیب جمعیتی اواخر دهه ۵۰ و دهه ۶۰ در ایران جایگزین جمعیتی شوند، معترض که اکثراً تحت انواع فشارهای خارج از تحمل یا به دلیل توقعات فزاینده بر اساس «منحنی جی»(که پس از تبدیل به طبقه متوسط، تحمل زندگی به سبک طبقات پایین را ندارند)، از ایران مهاجرت نموده یا قصد مهاجرت دارند، جمعیتی که در وقایع ۱۴۰۱ از دریچه‌ای که گشود، نمایی از خود، تنوع طبقاتی و صنفی خود، مطالبات و ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی خود و همچنین نمودی از گرایشات، تمایلات، عقاید سیاسی و کیفیت باورهای دینی خود را به نمایش گذاشت.

به نظر می‌رسد، آنچه در حال رخ دادن است، به زودی واقعیتی تلخ را آشکار می‌کند، یک فاجعه جمعیتی که به طور کامل نسل شبه دهه شصتی غیر ایرانی را جایگزین نسل‌های جدید ایرانی در تمام ارکان ساختار جامعه خواهد نمود که حالا دیگر ایرانی‌هایی شده‌اند، گرچه وارداتی؛ ولی کاملاً گوش به فرمان، جایگزین ایرانی‌های نخبه صادراتی.

مطلب قبلی...
za.jpg
آقای خرازی و عراقچی بگویید نمی‌خواهیم، خلاص!
مطلب بعدی...
epstein.jpg
ردپای ایران در پرونده (مالی-سیاسی-جنسی) جفری اپستین

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily21.jpg
دیدارهای علی دایی با خوانندگان ایرانی در امریکا
goftar21-2.jpg
مراسم تشییع پسر کاظم صدیقی در ازگل
one21.jpg
تصاویری از ماشین دودی شاه عبدالعظیم که برای همیشه تعطیل شد!
oholic21.jpg
باکتری مخصوص لاغری، تپل ها بخوانند!
goftar21-1.jpg
همسر و دختران اسحاق جهانگیری در مراسم رونمایی از کتاب «در اندیشه ایران»
daily.jpg
فشن های خیابانی دختران تهرانی
daily20.jpg
گزارش تصویری از حضور رونالدو و همسرش در کاخ سفید
goftar20.jpg
«سرکار استوار» محبوب؛ داستان بازیگر دوست‌داشتنی که با یک نقش همیشگی ماندگار شد

از سایت های دیگر

مهم‌ترین سرنخ نشانه‌های حیات در مریخ: سنگ‌های لکه‌پلنگی
سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی
ترتیب تولد فرزندان چگونه شخصیت آنها را شکل می‌دهد
تنها راه انقلابی جدید در ایران از دید نشریه لیبراسیون

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
فیلم سقوط نماینده جامائیکا از روی صحنه مسابقه دختر شایسته جهان
kayhan.jpg
سرگذشت‌ ایرانیانی که از جمهوری اسلامی فرار کردند
dw1.jpg
تصویری تاریخی و شگفت‌انگیز از رصدخانه روبین
dubaibanner.jpg
تصاویری از باغ معجزه دبی که در واکنش به بهشت فومن ترسناک مورد توجه قرار گرفتند
dw2.jpg
کاریکاتور هفته
euro.jpg
چند نوع عاشق وجود دارد؟

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy