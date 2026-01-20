Tuesday, Jan 20, 2026

صفحه نخست » تجمع اعتراضی ایرانیان مقابل محل کار دختر علی لاریجانی در امریکا

ویدیوهای دریافتی نشان می‌دهد جمعی از ایرانیان ساکن آمریکا مقابل موسسه سرطان وینشیپ دانشگاه اموری آتلانتا در ایالت جورجیا، تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار پاسخگویی این دانشگاه در مورد اشتغال فاطمه اردشیر لاریجانی، دختر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی شدند.

بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها خواستار توضیح درباره کار دختر لاریجانی در یک دانشگاه آمریکا شد

جاناتان شانزر، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، با اشاره به اشتغال فاطمه اردشیر لاریجانی، دختر علی لاریجانی، در موسسه سرطان وینشیپ دانشگاه اموری آتلانتا در ایالت جورجیای آمریکا، خواستار پاسخگویی این دانشگاه در این مورد شد.

larijanilarge.jpg

مطلب قبلی...
roostayee.jpg
نام میدان ونک را به ترامپ تغییر می دهیم
مطلب بعدی...
macront.jpg
مکرون به ترامپ: می‌توانیم در ایران کارهای بزرگی انجام دهیم

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily20.jpg
تصاویری از فاطمه اردشیر لاریجانی در آتلانتا
goftar12-1.jpg
رونمایی نرگس کلباسی سلبریتی حکومتی از تصاویر فرزندش بعد از ترک ایران
one20.jpg
هدیه ۴۰۰ میلیون دلاری امیر قطر به اردوغان
oholic20.jpg
قدبلند بودن همیشه هم خوب نیست
daily.jpg
یاسر رفیقدوست فرزند محسن رفیقدوست مقیم اتریش
goftar20.jpg
مصطفی امامی مجری ارزشی صدا و سیما که به یحیی گل محمدی توهین کرد
daily19.jpg
کمدین ایرانی آلمانی؛ از حمایت از مردم غزه تا بی تفاوتی به اعتراضات ایران
daily19-1.jpg
حلقه مشاوران نایاک؛ لابی‌گران جنجالی

از سایت های دیگر

ایران در آستانه انقلابی مانند انقلاب ۱۹۷۹ قرار دارد
خرید ملک، گرفتن وام، افتتاح حساب بانکی در امارات متحده عربی
منشه امیر: من شخصاً هنوز بوی جنگ به مشامم می‌رسد
قیمت روزانه ارز، دلار، یورو و پوند

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
زن فرانسوی از تجاوز جنسی سربازان آمریکایی به مادرش می‌گوید
janjL.jpg
بر باد رفتن
KAYHAN.jpg
عکس هفته | برافراشته باد پرچم ملی شیروخورشید ایران
one19-2.jpg
شکرالله پاک‌نژاد، از رهبران گروه فلسطین وجبهه‌ دموکراتیک‌ که اعدامش تیتر روزنامه های نیویورک تایمز و لوموند شد!
tv1.jpg
ببینید: ریچارد ساقیان کارآفرین ایرانی + صاحب یکی از گران ترین خانه های لس آنجلس
one19-1.jpg
جو شدید امنیتی در شهرهای ایران

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy