ویدیوهای دریافتی نشان میدهد جمعی از ایرانیان ساکن آمریکا مقابل موسسه سرطان وینشیپ دانشگاه اموری آتلانتا در ایالت جورجیا، تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار پاسخگویی این دانشگاه در مورد اشتغال فاطمه اردشیر لاریجانی، دختر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی شدند. pic.twitter.com/LClleI1VqS-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 20, 2026
بنیاد دفاع از دموکراسیها خواستار توضیح درباره کار دختر لاریجانی در یک دانشگاه آمریکا شد
جاناتان شانزر، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسیها، با اشاره به اشتغال فاطمه اردشیر لاریجانی، دختر علی لاریجانی، در موسسه سرطان وینشیپ دانشگاه اموری آتلانتا در ایالت جورجیای آمریکا، خواستار پاسخگویی این دانشگاه در این مورد شد.
