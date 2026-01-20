ایندیپندنت - تصاویری که به‌تازگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تیراندازی مستقیم و مکرر نیروی‌های سرکوبگر جمهوری اسلامی به سوی مردم در تهران را نشان می‌دهد. این تصاویر مربوط به روز شنبه، ٢٠ دی‌ماه است.

در ثانیهٔ ۰:۲۲ ویدئو، صدایی شنیده می‌شود که می‌گوید: «به سرش بزن!»: