ایندیپندنت - تصاویری که بهتازگی در شبکههای اجتماعی منتشر شده، تیراندازی مستقیم و مکرر نیرویهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به سوی مردم در تهران را نشان میدهد. این تصاویر مربوط به روز شنبه، ٢٠ دیماه است.
تصاویری که بهتازگی در شبکههای اجتماعی منتشر شده، تیراندازی مستقیم و مکرر نیرویهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به سوی مردم در تهران را نشان میدهد. این تصاویر مربوط به روز شنبه، ٢٠ دیماه است. pic.twitter.com/NQofZnGRhJ-- independentpersian (@indypersian) January 20, 2026
در ثانیهٔ ۰:۲۲ ویدئو، صدایی شنیده میشود که میگوید: «به سرش بزن!»:
Repressive regime forces beat people with batons for simply being on the sidewalk.-- Vahid Online (@Vahid) January 20, 2026
Received video from a "16-year-old videographer," with the note: "#Tehran, Jan 8, 2026." #Iran
At 0:22, a voice can be heard saying: "Hit him in the head!" pic.twitter.com/OVtG0qQm1a