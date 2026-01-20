گفتگوی تیلور جونز، بسکتبالیست آمریکایی با ای بی سی نیوز

تیلور جونز، بسکتبالیست آمریکایی تیم پالایش نفت آبادان در لیگ برتر بسکتبال ایران که پس از کشتار مردم به دست جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی ایرانیان، از ایران خارج شده، به ای‌بی‌سی نیوز گفت: «نظامی‌ها مردمی را که در حال دویدن و فریاد زدن بودند، هدف [گلوله] قرار می‌دادند.»



جونز در ارتباطی تصویری با این رسانه، گفت: «پنجشنبه [۱۸ دی]، وقتی به همراه یکی از هم‌تیمی‌های آمریکایی‌ام و مدیر تیم کافی‌شاپ را ترک کردیم و در حال رانندگی بودیم، متوجه حضور تعداد زیادی نظامی در آنجا شدم که مردمی را هدف [گلوله] قرار می‌دادند که در حال دویدن و فریاد زدن بودند.»



او درباره قطعی اینترنت و تلفن در ایران گفت: «همان‌طور که به هتل می‌رسیدم، سعی کردم با مادرم تماس بگیرم و بگویم که شاهد چه صحنه‌هایی بودم اما هرچه تلاش کردم، ارتباط وصل نمی‌شد.»

جونز ادامه داد: «سعی کردم در واتس‌اپ به او پیام بدهم، به او اس ام اس بدهم اما پیام‌هایم ارسال نمی‌شد. بنابراین به لابی هتل رفتم تا از وای‌فای هتل استفاده کنم که البته آن هم قطع بود و ساعت‌ها اینترنت نداشتم و نتوانستم با مادرم ارتباط بگیرم.»



جونز روایت کرده که در اتاق هم‌تیمی آمریکایی خود در سمت دیگری از هتل، سیگنال موبایل پیدا کرده: «او به من گفت که یک خط (نمایشگر آنتن در صفحه گوشی) دارم و فکر کنم به‌خاطر نزدیک بودن به عراق است. من هم در آن گوشه نشستم و خوشبختانه یک خط پیدا کردم و توانستم با مادرم ارتباط بگیرم و به او اطلاع بدم چه اتفاقی افتاده و چه چیزهایی دیدم. مادرم گفت که خوانده که در ایران یک قطعی کامل [اینترنت] رخ داده و خط‌های تلفن هم قطع شده است.»



جونز درباره ارتباط با هم‌تیمی‌هایش از زمان بازگشت به آمریکا گفت: «نه، من این فرصت را نداشتم تا با آنها خداحافظی کنم.»