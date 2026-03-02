ایندیپندنت - درحالی که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از مردم ایران خواسته اند برای حفظ امنیت هنگام بمباران از نهادهای حکومتی دور شوند و در خانه بمانند، حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی از طرفداران حکومت خواست با لباس سیاه در خیابان بمانند. او‌ گفت این حضور، قدرت نرم ما است.

مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، درباره هراس حسن خمینی از سرنگونی حکومت توضیح می‌دهد

