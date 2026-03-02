Monday, Mar 2, 2026

صفحه نخست » تلاش نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی برای ایجاد سپر انسانی

1111.jpgایندیپندنت - درحالی که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از مردم ایران خواسته اند برای حفظ امنیت هنگام بمباران از نهادهای حکومتی دور شوند و در خانه بمانند، حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی از طرفداران حکومت خواست با لباس سیاه در خیابان بمانند. او‌ گفت این حضور، قدرت نرم ما است.

حسن خمینی، نوه روح‌الله خمینی، از حامیان حکومت خواست برای جلوگیری از سقوط جمهوری اسلامی در مساجد و سطح شهر مستقر شوند. مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، درباره هراس حسن خمینی از سرنگونی حکومت توضیح می‌دهد

***

مطلب قبلی...
hls.jpg
هشدار وزارت امنیت داخلی آمریکا درباره احتمال حملات انفرادی (عوامل جمهوری اسلامی) در امریکا
مطلب بعدی...
bbc.jpg
باز هم همان الگوی آشنا! نقش بی‌بی‌سی و "اِی اف پی" در پیچاندن سخنان امروز پیت هگست

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar2.jpg
تجمع سوگواران نظام برای مرگ علی خامنه ای در تهران
gooyatv1.jpg
کبرا امین سعیدی (شهرزاد) بازیگر و نویسنده قبل از انقلاب در بیمارستان بستری شد
one17.jpg
عکس های زیرخاکی از دوران جوانی محمود احمدی نژاد
oholic2.jpg
محمدرضا ابریشم چی، هر انچه نمی خواهند شما ازین آقازاده بدانید!
goftar2-1.jpg
خامنه ای دیکتاتور تهران در قاب تصویر
gooyatv1.jpg
تصاویری از اتاق جنگ در زمان حمله به جمهوری اسلامی
goftar1.jpg
پرستوهای خامنه ای در ساعت اولیه حمله امریکا و اسراییل به خیابان ها آمدند
one1.jpg
فرناز قاضی زاده مجری بی بی سی

از سایت های دیگر

رأس قدرت و خامنه‌ای نگران فروپاشی هستند
شگفت انگیزترین ها! فروشگاه تهیه انواع پرچم و نمادهای ملی ایران
جانور عجیبی که رابطه جنسی را به خواب ترجیح می‌دهد
شگفت انگیزترین ها! فروشگاه تهیه انواع پرچم و نمادهای ملی ایران

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
تجمع خبرساز ایرانیان مقیم بریتانیا مقابل سفارت ایالات متحده در لندن
janjal.jpg
بزرگ‌ترین کشتی تجاری قرون وسطی پیدا شد
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
goftar1-2.jpg
تصاویر از تل آویو بعد از حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی
one7-1.jpg
کمال پنحاسی سخنگوی فارسی زبان ارتش اسراییل
gtv.jpg
تغییر چهره جنجالی علیرضا نیکبخت واحدی بازیکن سابق فوتبال

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy