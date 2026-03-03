منبعی دیگر می‌گوید این تماس‌ها حاصل ماه‌ها رایزنی پشت‌پرده از سوی نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو بوده است. اسرائیل طی دهه‌ها روابط امنیتی، نظامی و اطلاعاتی نزدیکی با کردها در سوریه، عراق و ایران داشته است. به گفته یک مقام آگاه، «دیدگاه غالب ـ و به‌ویژه نظر نتانیاهو ـ این است که کردها در نهایت از سایه بیرون خواهند آمد و درمقابل جمهوری اسلامی خواهند ایستاد.»

به گفته دو منبع، ترامپ یک روز پس از صدور مجوز کارزار بمباران روز شنبه، با رهبران دو جریان اصلی کرد عراق یعنی مسعود بارزانی و بافل طالبانی تماس گرفته است. یک منبع مطلع، این تماس‌ها را «حساس» توصیف کرد و از ارائه جزئیات بیشتر خودداری نمود.

اهمیت این تماس‌ها از آن جهت است که نیروهای کرد هزاران رزمنده در امتداد مرز ایران و عراق دارند و کنترل مناطق راهبردی را در دست گرفته‌اند؛ مناطقی که در صورت گسترش جنگ می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. کردهای عراق همچنین با اقلیت کرد در ایران پیوندهای نزدیکی دارند.

به گزارش اکسیوس دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه در تماس‌های تلفنی جداگانه با رهبران کرد در عراق درباره جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی و سناریوهای پیشِ رو گفت‌وگو کرده است.

در واکنش به پرسش مشخص درباره تماس‌های ترامپ با کردها، سخنگوی کاخ سفید، کارولین لیویت، از ارائه جزئیات خودداری کرد و گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ در روزهای اخیر با بسیاری از متحدان و شرکای منطقه‌ای در تماس بوده است.»

در همین حال، «حزب آزادی کردستان» ـ یک گروه اپوزیسیون کرد-ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق ـ روز یکشنبه ایران را به اجرای کارزار سنگین حملات موشکی و پهپادی متهم کرد. شش روز پیش از آغاز جنگ نیز پنج گروه مخالف کرد که در عراق مستقرند، از تشکیل «ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران» برای مقابله با جمهوری اسلامی خبر داده بودند.

کردها بزرگ‌ترین اقلیت قومی عراق و از بزرگ‌ترین اقلیت‌های قومی ایران به شمار می‌روند. کردها در شمال عراق منطقه‌ای خودمختار را اداره می‌کنند که پس از حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ و سقوط دیکتاتور وقت عراق، صدام حسین، شکل گرفت. نیروهای پیشمرگه دهه‌ها تجربه نبرد، از جنگ‌های داخلی عراق تا مقابله با داعش در سوریه، دارند.

در سطح کلان، حضور یک نیروی زمینی کارآزموده می‌تواند بُعد تازه‌ای به کارزار هوایی آمریکا و اسرائیل که از شنبه آغاز شده، اضافه کند. در جنگ افغانستان در سال ۲۰۰۱ نیز آمریکا با پشتیبانی سنگین هوایی، از نیروهای اقلیت‌های قومی روی زمین برای سرنگونی رژیم طالبان بهره گرفت.

با این حال، روابط پرتنش کردها با ترکیه ـ متحد آمریکا و عضو ناتو ـ می‌تواند به یک گره پیچیده در معادلات تبدیل شود. یک منبع آگاه گفت: «رئیس‌جمهور با همه در تماس است؛ با رهبران کرد صحبت کرده و با رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، نیز گفت‌وگو داشته است.» اعلام تشکیل ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران نیز به تنش‌هایی با یک گروه در تبعید به رهبری ولیعهد پیشین ایران انجامیده است.

در نهایت، هرچند برخی سیاست‌گذاران آمریکایی معتقدند نتانیاهو ممکن است میزان آمادگی کردها برای قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی را بیش از حد برآورد کرده باشد، اما به گفته یک مقام آمریکایی «این موضوع بی‌اهمیت نیست.» او افزود: «اینکه نقش کردها در جنگ یا در ایرانِ پس از جنگ چه خواهد بود، فراتر از حوزه مسئولیت من است.»