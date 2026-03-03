جنگ چگونه آغاز شد

مهدی پرپنچی

به گزارش شبکه تلویزیونی ان‌بی‌سی، در آخرین دور مذاکرات میان عباس عراقچی و استیو ویتکاف در روز پنجشنبه، گفت‌وگوها به تنش کشیده شد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، به هیأت آمریکایی گفت ایران «حق مسلم» برای غنی‌سازی اورانیوم دارد.

استیو ویتکاف پاسخ داد که آمریکا نیز «حق مسلم» دارد که جلوی ایران را بگیرد.

به روایت این گزارش، عراقچی با صدای بلند بر سر ویتکاف فریاد زد و ویتکاف در واکنش گفت: «اگر ترجیح می‌دهید، می‌توانم جلسه را ترک کنم.» پس از پایان نشست، هیأت آمریکایی ماجرا را به دونالد ترامپ گزارش داد.

ویتکاف همچنین در مصاحبه با فاکس گفت عراقچی در مذاکره گفته ما ۴۶٠ کیلوگرم اورانیوم داریم که برای ساختن ١١ بمب کافی است!

دو روز بعد، یعنی صبح شنبه، با بمباران بیت خامنه‌ای، جنگ آغاز شد.

در مذاکرات ظریف و کری در دوره اوباما، چند بار ظریف عربده‌کشی کرده بود و بعدها با افتخار از آن یاد می‌کرد. عراقچیِ احمق تصور کرده ترامپ هم اوباما است و می‌شود در مذاکره داد زد!