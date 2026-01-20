دفتر ظریف بازداشت او را «بیاساس» خواند
دفتر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی، با صدور بیانیهای مطالب مطرحشده علیه او را «دروغ، جعلی و بیاساس» خواند. پیشتر کانال ۱۴ اسرائیل گفته بود ظریف در جریان اعتراضات دیماه چندین بار با شاهزاده رضا پهلوی تماس داشته و حسن روحانی را در جریان گذاشته است؛ این رسانه همچنین از «بازداشت ظریف و روحانی به دست سپاه پاسداران» خبر داده بود. جواد ظریف، ۲۱ بهمن ۹۹: *** جواد ظریف، ۲۳ بهمن ۱۳۹۷: ::: جواد ظریف، ۱۶ آبان ۱۴۰۲: شما خیالتان جمع باشد، جنگ شود یکی از مقامات حاکمیتی اتفاقی برایش نمیافتد. آن کسی که بمب میخورد مردم ایرانند ***
ترامپ به زبالهدان تاریخ رفت. این بهترین درس برای آیندگان است pic.twitter.com/uO7k5DcPPg
ما افتخار میکنیم که به خاطر فلسطین تحت فشاریم pic.twitter.com/K3mhYhAAiy
۲۳خرداد۱۴۰۴: بر اثر حمله اسرائیل رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه، فرمانده قرارگاه خاتمالانبیا و فرمانده نیروی هوافضای سپاه کشته شدند pic.twitter.com/GMxZIRrJ1r
جواد ظریف، ۲۱ بهمن ۹۹:
جواد ظریف، ۲۳ بهمن ۱۳۹۷:
جواد ظریف، ۱۶ آبان ۱۴۰۲: شما خیالتان جمع باشد، جنگ شود یکی از مقامات حاکمیتی اتفاقی برایش نمیافتد. آن کسی که بمب میخورد مردم ایرانند
