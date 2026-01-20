Tuesday, Jan 20, 2026

صفحه نخست » واکنش دفتر ظریف به ادعای بازداشت او

zarif.jpg

دفتر ظریف بازداشت او را «بی‌اساس» خواند

دفتر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی، با صدور بیانیه‌ای مطالب مطرح‌شده علیه او را «دروغ، جعلی و بی‌اساس» خواند.

پیش‌تر کانال ۱۴ اسرائیل گفته بود ظریف در جریان اعتراضات دی‌ماه چندین بار با شاهزاده رضا پهلوی تماس داشته و حسن روحانی را در جریان گذاشته است؛ این رسانه همچنین از «بازداشت ظریف و روحانی به دست سپاه پاسداران» خبر داده بود.

***

:::

***

مطلب بعدی...
massoudBehnoud.jpg
مسعود بهنود: همه منتظر بودیم، نزديک شده ايم به شادمانی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily20.jpg
تصاویری از فاطمه اردشیر لاریجانی در آتلانتا
goftar12-1.jpg
رونمایی نرگس کلباسی سلبریتی حکومتی از تصاویر فرزندش بعد از ترک ایران
one20.jpg
هدیه ۴۰۰ میلیون دلاری امیر قطر به اردوغان
oholic20.jpg
قدبلند بودن همیشه هم خوب نیست
daily.jpg
یاسر رفیقدوست فرزند محسن رفیقدوست مقیم اتریش
goftar20.jpg
مصطفی امامی مجری ارزشی صدا و سیما که به یحیی گل محمدی توهین کرد
daily19.jpg
کمدین ایرانی آلمانی؛ از حمایت از مردم غزه تا بی تفاوتی به اعتراضات ایران
daily19-1.jpg
حلقه مشاوران نایاک؛ لابی‌گران جنجالی

از سایت های دیگر

مهمانی لاکچری سفارت جمهوری اسلامی، خبری از حجاب هم نبود
سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی
چت‌جی‌پی‌تی امکان تولید محتوای جنسی را فراهم می‌‌کند
آیا تغییر رژیم در ایران با مداخلۀ خارجی ممکن است؟

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
زن فرانسوی از تجاوز جنسی سربازان آمریکایی به مادرش می‌گوید
janjL.jpg
بر باد رفتن
KAYHAN.jpg
عکس هفته | برافراشته باد پرچم ملی شیروخورشید ایران
one19-2.jpg
شکرالله پاک‌نژاد، از رهبران گروه فلسطین وجبهه‌ دموکراتیک‌ که اعدامش تیتر روزنامه های نیویورک تایمز و لوموند شد!
tv1.jpg
ببینید: ریچارد ساقیان کارآفرین ایرانی + صاحب یکی از گران ترین خانه های لس آنجلس
one19-1.jpg
جو شدید امنیتی در شهرهای ایران

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy